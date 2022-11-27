Netflix《神探白朗2》感恩節上映成績保密 《黑豹2》美國票房三連霸

美斯百貨每年在紐約市舉行的感恩節巡遊已有近百年歷史，近年由國家廣播公司（NBC）直播，據前日公布的收視數字，連串流平台Peacock合共2770萬觀衆收看，比去年多出30萬，亦是近5年新高。

迪士尼近幾年安排動畫在感恩節這闔家歡假期上映，《奇異大世界》上周三（23日）在美國上映。該片講述務農為生的歷奇卡迪，在阿琺隆尼亞總統邀請下出發探險，力圖拯救影響全世界的重大危機。歷奇帶同熱愛冒險的兒子艾文和三腳狗神將勇闖神秘「奇異大世界」，遇上各式古靈精怪的生物，更與失蹤多年的探險家老父依格重逢。據美媒報道，《奇》片首周末5日料收2000萬美元（約1.56億港元）至2400萬美元（約1.87億港元），料不敵《黑豹2：瓦干達萬歲》，後者估計5日可進帳超過6000萬美元，三度登上票房冠軍。《黑豹2》目前在美國累收3.2億美元，全球突破5.9億美元。《奇異大世界》除了不敵《黑豹2》，亦不及去年同檔的動畫《奇幻魔法屋》，首周末5天進帳4060萬美元。2019年感恩節上映的《魔雪奇緣2》開畫更大收1.25億美元。

上周感恩節前一日開畫的還有《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery），上集《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年感恩節上映時首周末5日收4170萬美元，不過續集下月底會在影視串流平台Netflix上架，為了取得奧斯卡入場券，Netflix特別安排該片在限量戲院上映一周，但Netflix繼續保持神秘，不公開票房成績。根據美媒引述戲院商資料，「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《神探白朗2》在美國638間戲院上映，首5日料收1000萬至1200萬美元。

麥當娜感恩節公開全家福

另一方面，男歌手P.Diddy趁感恩節假期帶同3名女兒到邁阿密的無家者社區派飯，讓當地約3000人受惠。樂壇天后麥當娜（Madonna）及《神奇4俠》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）則分別在佳節公開全家福。《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）選擇與英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的兒媳布魯克林（Brooklyn Beckham）和妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）共度感恩節；主持網上烹飪節目的布魯克林親自下廚，不過沒煮應節火雞，反而炮製了炸魚薯條這傳統英式食品。