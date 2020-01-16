MIRROR四子捧場 鄭伊健為阿Sa獻唱《內傷》

唱《幪面超人》主題曲不是傻

encore環節繼續有驚喜，鄭伊健唱完《自動勝利Let's Fight》和《遇怪魔我識得變大個》後，稱演唱會已結束，觀眾可以離場，但亦可留下來看他表演，他笑說：「咁我表演咩？其實我唔係人類，我係會變身。」他邊做幪面超人變身動作，邊念出日語口訣，還唱日語版《幪面超人》主題曲，跳高又踢腿，全場爆笑。伊健稱不要誤會他做騷做到傻咗，因有個前輩級的日本朋友專程來港看他的演唱會，他不懂唱其他日文歌，只懂唱《幪面超人》主題曲。

接着他選唱《內傷》，稱送給朋友，「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意」。他所指的朋友是觀眾席上的阿Sa，伊健上次在紅館開騷也送了這首歌給她，是專屬點唱，非常窩心。

娛樂組