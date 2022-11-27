負面新聞纏身兼市道差 袁偉豪承認壓力大影響情緒

早前袁偉豪、蔡思貝及洪永城為《法證先鋒V》宣傳，齊拍特輯《EQ訓練營》放上網播。片段中，洪永城取笑袁偉豪木口木面且說話沉悶，封他為「面癱視帝」。昨日出席活動的袁偉豪解釋事前已跟工作人員度好遊戲玩法，指黃宗澤在劇中叫他「面癱刑警」，所以被取笑「面癱」也欣然接受，覺得沒所謂。

蔡思貝不介意被叫「發電機」

蔡思貝表示亦被同事嘲笑，「我都被人叫『發電機』啦，是大家給我的稱號。不過，都不是什麼大事，總之自己和身邊人知道發生什麼事就得，我現在感覺舒服，時間已證明一切」。

天氣影響兼睡眠不足 嚴重脫髮

袁偉豪在片中自爆擔心髮線多於大肚腩。原來近兩年，他受天氣影響，加上長期睡眠不足，導致出現周期性脫髮，最嚴重試過每次洗頭後甩掉最少100條髮絲，情况持續一個月以上，於是將頭髮剪短。他直認感憂慮，已找皮膚科醫生診治，「始終年紀大了，好難像以前30歲時的狀態，回復不及當年快」。除以上原因，袁偉豪亦承認近兩年面對很多無形壓力，影響情緒，壓力有來自生活，也有受負面新聞影響，加上市道差，工作不及從前也是原因，正尋找方法解決。他說：「拍《鐵探》時，曾減磅過激，導致內分泌失調，現在盡量飲食均衡，減少飲酒。」

無意跟傳媒對立 最緊要溝通

提到早前在網上發文，稱報道永遠都錯重點。袁偉豪為此解釋：「之前我做新歌宣傳，報道的內文，我的確有講過，但我用了很多心機時間去做音樂，如同自己的BB，結果焦點不放在作品，的確令我有點反感。」他表示情緒是長期累積而來，自認較感性及情緒化，覺得很難找到方法釋放自己。他說：「這兩三年的周邊環境，形成此情况出現，我是有問題，但跟大家都有關，因為一隻手是拍不響，很希望跟傳媒保持良好合作關係，好好地溝通，而不是各取所需。」他稱無意跟傳媒對立，呼籲勿對號入座，因大家是互相影響，如同一面鏡，「有時一個小小誤會也會變成大錯，但了解後其實不是那麼嚴重，所以最緊要溝通」。提到《愛•回家之開心速遞》早前播出一集，歐瑞偉疑影射他鬧傳媒「我欠咗你哋班傳媒？」袁偉豪聞言不怒反笑，「咪好囉，處境劇找到題材。其實好小事，而且都過去，無傷大雅」。他稱設有個人底線，只要不是帶侮辱、涉及人生或生死，其他也沒所謂。

王敏奕自爆未試過追男仔

王敏奕在《法證先鋒V》主動向對手黃宗澤示愛，現實中她從未試過追男仔，寧願默默單戀對方，不需要開口告知。她透露與老公曾國祥是由朋友介紹認識，相處後發覺大家性格相近好啱傾，就自然地一起，笑稱當然是對方主動追求。她近期積極做運動瘦身，為拍新劇《虛擬情人》做準備，「劇中朱敏瀚飾演由我製造出來的AI機械人，初期無著衫，所以他需要赤膊示人，我會安排衫給他著，劇情沒寫明要怎樣做，我不會刻意去看或摸他的肌肉」。

記者：林蘊兒