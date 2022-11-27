面對3塊玻璃揀最佳角度 炎明熹伙周筆暢隔空對唱

阿姐未聞台慶爆疫「會小心」

有報道指台慶後電視城爆疫，傳丁子朗、馮盈盈、朱智賢、張美妮、林秀怡及袁文傑等「中招」。阿姐表示未有聽聞，「沒收到公司通知，不過我每日都有做檢測，今早開工前也做了，沒有事，會盡量小心點」。

Gigi想開美食演唱會

Gigi透露今次演出有新嘗試，跟身在內地的歌手周筆暢在鏡頭前同步隔空對唱，事前有少許緊張。她稱從未試過對着3塊玻璃唱歌，綵排時試勻不同位置，要遷就鏡頭找出最完美的角度。提到姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）在麥花臣場館開騷，Gigi都想看他們演出，從中學習，可惜有工作未能捧場。問何時輪到她開騷？Gigi笑言有天馬行空構想，「我想演唱會台上台下都有好多美食，感覺似在家，然後邊食邊唱，還可直接遞咪跟粉絲一齊唱，但相信不能成事，因為開演唱會就要忍口，希望疫情過後，有機會搞見面會，跟粉絲聚會」。

早前台慶夜，阮兆祥扮Gigi叫「炎命祥」，並合唱《心淡》，陳嘉佳則扮周筆暢演搞笑版《聲生不息》。Gigi覺得很好笑，但此事未有告知周筆暢。有報道指台慶後多名藝員染疫，Gigi稱身體還好，自己是個堅強的人，已做檢測證實沒事，但近日天氣轉涼，聲音都有點沙啞，提醒大家要注意身體，穿衣保暖。

Yumi錯過與城城合照

Yumi在節目聯同數名《聲夢》學員又跳又唱。提到台慶夜郭富城（城城）率領舞蹈員表演，帶動全場氣氛。Yumi稱當時剛巧更衣，錯過在現場欣賞，但有看對方綵排，大讚氣氛超正，但不敢主動上前邀合照，「我感不好意思，驚阻他排練，下次如果有機會，都想合照及傾幾句」。

記者：林蘊兒