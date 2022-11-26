【開箱】《戀與槍彈》 日版《天若有情》古惑仔愛大學生

黑社會版霸道總裁

箕野希望原著漫畫《戀與槍彈》剛於今年中結束連載，電視台隨即宣布開拍日劇，請來《下町火箭》古川雄大和《第一刑事部的烏鴉》馬場富美加擔任男女主角，合演一場黑道版霸道總裁與好勝大學女生的愛情故事。日本電視台上月底開播，Disney+相對滯後，截稿前播到第4集，每集長約25分鐘，劇情相對濃縮緊湊。

《戀與槍彈》故事講述性格剛強的女大學生百合（馬場富美加飾），某次偕友人參加派對，遇上流氓滋擾，二人身陷險境，幸獲黑道櫻夜組少主櫻夜才臣（古川雄大飾）英雄救美，彼此一見鍾情，相隔兩星期後，百合鼓起勇氣，以交還大衣作藉口，跑到櫻夜組堂口，才臣見狀主動示愛，百合又驚又喜。此時槍聲一響，子彈擦傷才臣，後者隨即護送女方上車離開，然後率眾準備還擊。

各方勢力反對戀情

百合回家後驚魂未定，突然收到才臣來電，想在開戰前見她「最後一面」，兩人再次碰頭，激情一發不可收拾，百合認定對方是真命天子。一個月後，男方恍如人間蒸發，令她擔心又牽掛，此時才臣出現，把她一擁入懷，正式確認女友地位。為了購買名貴禮物給男方，百合聽從友人建議，到夜店當兼職，備受老闆娘（橋本愛實飾）和女公關蝶子（中村靜香飾）照顧。原來此店屬櫻夜組「保護」，才臣到場驚見女友，下令禁止上班並帶她回家，反映這個霸道男友的控制慾甚強。

漫畫化牀戲減色情

二人愛得如膠似漆之際，才臣父親兼櫻夜組組長突然現身，為免百合成為其子的弱點，聲言阻止他倆拍拖；另一方面，原來蝶子一直暗戀才臣，認定百合橫刀奪愛，於是由愛生妒，再由妒變恨；從第5集預告片段可見，跟百合識於微時的刑警阿仁（木村慧人飾）登門挑釁才臣，由此可見這段感情正受到各方圍攻，能否大團圓結局，便成了全劇最大懸念。

模特兒出身並拍過無數水著寫真的馬場富美加，新劇毫不吝嗇地展示美好身材，經常穿著貼身T恤或者性感晚裝示人；古川雄大為演黑道角色，刻意操肌配合紋身圖案，視覺效果亦很可觀。雖然二人親熱戲點到即止，反而令人看得心癢難當，加上導演以漫畫化佈景（例如人造櫻花和七彩燈光）襯托牀戲，大大減低色情感覺，處理手法值得一讚。