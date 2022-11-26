《分手的決心》橫掃6獎成大贏家 朴海日稱帝 湯唯首奪青龍影后

文：蘇珮欣

今屆青龍電影頒獎禮由《少年法庭》金惠秀及《機智醫生生活》柳演錫擔任司儀，朴贊郁執導《分手的決心》擊敗《孩子轉運站》、《影子造王者》、《閑山：龍的出現》及《獵戰》勇奪最佳電影，兼奪最佳導演、劇本、男女主角及音樂合共6獎，《獵戰》以3獎緊隨其後。

湯唯大熱贏得最佳女主角，她拿着《分》片劇本上台，舉起獎座並以韓文說「非常好啊」，她感謝編劇鄭瑞景，表示演員一生都在等待好劇本，「可能等幾個月、幾年，甚至幾十年，我很幸運等到這個角色，非常感謝」，又說會把獎座帶回家給女兒Doris，最後不忘感謝朴贊郁。

《影子造王者》薛景求、《孩子轉運站》宋康昊、《緊急迫降》李秉憲、《獵戰》鄭雨盛及《分手的決心》朴海日競逐最佳男主角，最終由後者奪得，亦是他跟湯唯繼春史電影獎及釜日電影獎後，再度同封帝后，也是他自2011年《弓箭之戰》後，再獲青龍影帝殊榮。朴海日逐一點名感謝拍檔，不忘感謝他有份演出的《閑山》。

最佳男配角由《閑山：龍的出現》卞耀漢獲得，他自信地說：「早知道會得獎，但沒準備得獎感言。」他坦言拍戲過程很愉快，「透過一班出色的演員，令我吸收到很多智慧，即使重生也想再做演員」。憑《純屬浪漫》拿下最佳女配角的吳娜拉，未領獎已激動落淚，聲音顫抖地說：「真的沒想到第一次入圍就獲獎，太不像話了，我要打起精神來。」自言拍攝期間經常懷疑自己表現，幸好結果是正面。

鄭雨盛代領新導演獎

最佳新導演獎由《獵戰》李政宰奪得，他身在美國拍戲而缺席，由好友兼《獵》男主角鄭雨盛代領，他在台上致電李政宰，後者得悉獲獎大為驚訝，連講三句「Thank You」。

本年度最賣座電影獎是《犯罪都巿2：極拳執法》，人氣獎由《分手的決心》高庚杓、《孩子轉運站》IU、《秘密任務2：International》潤娥與Daniel Henney奪得。遺憾的是IU失落最佳女新人獎，最後由《推土機上的少女》金惠允奪得，最佳男新人是《奇怪的數學家》金東輝。