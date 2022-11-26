「大師兄」徐忠信設靈 錢嘉樂追頒「傑出動作表演大獎」

錢：原定今年春茗頒發獎項

錢嘉樂與張雷透露在大師兄離世前兩天曾茶敘，當日大家還有講有笑。他們表示，原本公會明年春茗頒發「傑出動作表演大獎」給大師兄，但天意弄人。錢嘉樂稱這個獎原本今年春茗已頒給大師兄，但因疫情停辦，延至明年，所以昨日將獎項帶到靈堂，交到大師兄家人。問到大師兄有何遺願？錢嘉樂說大師兄曾透露，將來離世的喪禮要開開心心，氣氛不要太傷感，會完成大師兄最後一程的心願。他讚大師兄是好前輩，為動作特技貢獻良多，會延續前輩成就，傳承下去。

譚俊彥：大師兄好照顧後輩

譚俊彥與大師兄曾合作劇集《包青天再起風雲》，當時在內地拍攝，有很多騎馬和吊威吔場面，大師兄好照顧及教導後輩，對大師兄離世感突然，希望一路好走。

記者：柯美