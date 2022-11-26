嘉玲喪禮 舊愛謝賢花牌放靈柩旁 郭秀雲：契媽沒遺願

可知契媽有什麼遺願？郭秀雲稱契媽想做的事都已做到，人到無求品自高，「契媽年紀都大，有仔女陪伴已經OK」。契媽離世後，令黄栢文的兒子身分曝光？她表示沒什麼特別看法，對方一直都存在，這些事在她出世前已發生，在她心中，兩名契哥和兩名契姐都很惜她，大家關係很好。

無綫節目《東張西望》派攝製隊到曼谷採訪嘉玲喪禮，寺廟內擺放嘉玲的白色靈柩及面帶笑容的遺照，很多親友送上花牌悼念，舊愛謝賢的花牌放在嘉玲靈柩旁邊。

記者：陳釗