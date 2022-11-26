攜手開騷 張馳豪預告曬舞技 姚焯菲挑戰不同曲風

叫捧場粉絲著鮮艷服裝

Chantel與Aska合作音樂會主題是「Love of my live」，演繹平日喜愛聽的歌。Chantel因翻唱《戀愛預告》成為人氣王，今次有太多歌想唱，會選擇唱其他歌，包括自己的歌曲《#BFF》，以表達對朋友的愛。Aska預告秘密練兵，準備小驚喜，「可能大家平時少見我的跳唱歌，當然無可能跳到似郭富城，相信排舞老師麥秋成會為我設計適合的舞步」。他們希望與台下觀眾有更多互動，建議大家穿色彩鮮艷或搶眼的服裝，邊唱邊跳舞，營造熱鬧派對氣氛。

去年《聲夢》15名學員集體開騷，今次只得他們，感覺幸運又有壓力，考驗臨場表現、聲線及體能。Chantel透露積極練歌，挑戰不同曲風，還努力減肥，「近一年除了跟家人外出食飯，平時晚餐不吃澱粉質類食物，戒飯和意粉，改食薯仔代替，希望大家見到我的收身成果」。

Chantel想演野蠻女友

Aska在無綫台慶劇《美麗戰場》飾演阿寶（陳瀅）的初戀男友家明，令觀眾留下印象，成功入屋，原來他很有興趣演大反派，他說：「如果有機會，我想跟Laughing哥（謝天華）合演反派對決，當年他的角色令我留下深刻印象。」Chantel讚Aska拍劇表現不錯，但取笑該角色難度不高，仍有進步空間。她都恨拍劇，想挑戰演跟自己反差很大的角色，如會打人或性格好煩的野蠻女友，「我喜歡《白色強人》，覺得醫生不難扮，如果要我演患心臟病的病人，反而有難度」。

Aska向唱作歌手進發

參加《聲夢》至今快將兩年，他們分別出過單曲、拍劇及開音樂會，Chantel還奪得樂壇新人獎，雖然曾經歷小風波（爆出緋聞），但也感恩發展順利，「時間過得很快，這兩年好似發生好多事，現在學會珍惜。開個唱是目標，但我未得，尚欠好多，無論在唱歌和心態上未準備好，要多些時間磨練」。Aska對開個唱抱順其自然態度，未設定時間表，現在最重要做好本分，練習和上堂增值，打算向唱作歌手的路進發。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

姚焯菲/髮型：Hugo Poon@iiAlchemy

化妝：King Yip@Kings MakeUp

場地：Studio Meta

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