吳亦凡強姦罪成囚13年 驅逐出境 都美竹：正義雖遲但到

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吳亦凡去年被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，表示當中包括未成年少女。雖然吳亦凡曾否認及表明會提告，但都美竹繼續在微博爆料，撰千字長文，除詳列房事對話及過程外，還爆出揞口費由8000萬人民幣加至2億元人民幣等。都美竹表示爆料後遭騷擾，但她不怕，列出吳亦凡罪狀，稱手裏的東西，最少可送吳亦凡10年牢飯。事件持續發酵，吳亦凡形象跌至谷底，代言品牌均與他割席，演出作品被下架，被指是劣迹藝人。其後吳亦凡被北京公安以涉嫌強姦罪依法刑事拘留，當時官網「平安北京朝陽」發布吳亦凡被捕消息：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情况，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」

涉偷逃稅 罰款6億人民幣

事件至昨日終有判刑，北京朝陽法院一審宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，以強姦罪判處吳亦凡有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。吳亦凡被控於2020年11月至12月期間，在其住所先後趁3名女性醉酒後不知反抗或不能反抗，強行與之發生性關係。2018年7月1日，吳亦凡在其住所，伙同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪。

央視新聞報道指吳亦凡除性侵案外，還涉及偷逃稅，被追繳併罰款共6億元人民幣。報道指，前期北京市稅務局第二稽查局，根據有關方面線索和稅收大數據分析，依法對吳亦凡2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅問題展開稅務檢查。由於吳亦凡大量經營信息、資金往來涉及多家境內外關聯企業，案情較為複雜，北京市稅務部門會同相關稅務機關進行了認真細緻的調查，目前案情已經查清。經查，吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式，偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。稅務局依據相關法律法規規定，對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計6億元人民幣。

都美竹自爆不停被網暴

都美竹得知吳亦凡判刑消息後，在微博留言：「終於等到了！」她之後再撰長文吐心聲，又稱：「正義雖遲但到。」她表示去年的網絡舉報後，配合公安機關做了兩個月筆錄，由於案件保密性和隱私性，一直沒回應相關問題。時隔逾一年，她已成為思想成熟的大人，為之前說過一些極端和幼稚的話道歉，又表示自己非網民所稱讚的女英雄，只是一個勇敢了一些的普通人，頂住壓力說出真相。她指勇敢說出事實，因而成為集體炮轟對象，她曾無數次崩潰和腦海裏出現輕生念頭，在等待的過程有多久，就被網暴了多久，被斥不檢點、心機女、敲詐勒索等。她說：「我被傷害了，合法維護自己的權利有錯嗎？難道他是明星有粉絲，就可以肆無忌憚，就應該被原諒嗎？」她感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使是大明星。