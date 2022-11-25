【開箱】《少女殺手特急便》 橋本環奈可愛有餘好打有限

女殺手愛上黑幫男

《少女殺手特急便》改編自同名漫畫，電影由菊野溪奉命到時鐘酒店執行任務揭開序幕，她為拯救被黑幫綁架的寫真女郎，隻身勇闖虎穴，結果大殺四方，輕易把事主帶走，短短數分鐘已令觀眾認清她的身分背景。

雖然菊野溪身手了得，畢竟是個懷春少女，某日她跟日本最大幫派「傳馬組」的財務職員寺野（杉野遙亮飾）在巴士邂逅，彼此一見鍾情，為日後相愛相殺的劇情埋下伏筆。

另一方面，傳馬組組長（佐藤二朗飾）因官司纏身，入獄前必須選出接班人，手下兩員猛將：國津組組長和木下組組長因而內訌，寺野揭發後者中飽私囊，招致殺身之禍，木下聘請菊野溪出手，她的槍口可會對準心上人？傳馬組最強殺手道隆（城田優飾）壓軸登場，誓要把寺野和菊野溪斬草除根，最終會否邪不勝正？

配角眾多表現搶鏡

曾被喻為「千年一遇美少女」的橋本環奈，152厘米身高配合粉紅短髮造型，可愛程度直迫日本人氣動畫《Spy×Family》女主角安妮亞。不過，要她扮演殺手實在欠缺說服力，不少動作場面都可見到替身代勞，難免令人掃興。

事實上，早在2016年橋本環奈已在日本片《水手服與機關槍：畢業》扮演類似角色，身兼女學生和黑道頭目的她，把可愛與暴力混為一體，吸引少男垂涎；相隔6年再拍《少女殺手特急便》，現年23歲的她演來毫無違和感覺，童顏應記一功。

除了橋本環奈，其他角色亦頗搶鏡，例如馬場富美加扮演菊野溪的殺手經理人，以拉麵店作掩飾，偏偏不懂下廚煮麵；鈴鹿央士飾演暗戀菊野溪的男同學渡邊，經常跟好色助手岡村隆史吵吵鬧鬧，加上佐藤二朗飾演愛講冷笑話的傳馬組組長，都為電影提供不少笑點，反而男主角杉野遙亮演技平平，跟橋本環奈亦欠火花，令結局失分，更遑論感動。

植入廣告令人出戲

日本貴為漫畫大國，漫改劇集和電影為數不少，質素無可避免良莠不齊，早前在Netflix上架的《鋼之鍊金術師》一連兩集完結篇，水準尚算不俗，至少沒有爛尾；橫濱流星主演《噬謊者》則是漫改爛片的表表者，《少女殺手特急便》亦相差無幾，劇情鬆散堆砌，動作場面拙劣，單靠橋本環奈撐起整部電影，難怪吃力不討好。

更要命的是，片中出現那個跟電影公司隸屬同一品牌的耳機植入廣告，片頭片尾兩度亮相，品牌標誌清晰可見，如此明目張膽，卻跟劇情毫無關連，實在令人出戲。