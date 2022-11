【明報專訊】電影史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港與內地提早一日上映。據電影業內人士保守估計,《阿凡達2》美國首周末票房料收1.5億至1.7億美元(約11.7億至13.2億港元),如果推斷正確,將比2009年上映首集只收7700萬美元(約6億港元)多出逾倍。