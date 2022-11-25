勝村政信攜大杉漣遺照入場 見證日本反勝德國 木村拓哉睇世界盃好興奮

文：蘇珮欣

前晚舉行世界盃E組賽事，日本隊先落後一球的情况下，連追兩球反勝德國隊，竟然跟日本漫畫《足球小將》劇情如出一轍，故事講述主角戴志偉率領日本隊，兩戰「德軍」最終都能取得逆轉勝，網民大讚《足球小將》是「神預言」。

桐谷美玲興奮流淚

日本不少藝人關注這場賽事，身為體育博彩網站代言人的木村拓哉，前晚在球賽開始前，先透過社交媒體Instagram（IG）留言為日本隊打氣，直至日本隊勝出後，他再於IG貼出搖滾手勢照片，感謝球員努力。日劇《有喜歡的人》桐谷美玲和三浦翔平婚後留在家中睇波，後者透過IG公開愛妻穿著日本隊球衣，屈膝跪坐電視機前，全神貫注欣賞賽事，她更為日本隊取得勝利而流下興奮眼淚。

《神奈小姐！》搞笑女星渡邊直美日前完成舞台劇《戀愛大爆髮》演出後，隨即動身飛往卡塔爾，現場欣賞世界盃。前晚透過IG動態時報，公開她在日本隊取勝後迷興奮大叫的照片；身為足球發燒友的日劇《律政英雄》男星勝村政信，也親身入場觀戰，不忘帶同《非常審查官》已故男星大杉漣的照片，一同見證勝利時刻。

日劇撼球賽收視跌

NHK電視台直播日本對德國賽事，收視率錄得35.3%，瞬間最高收視為完場前一刻，更達到40.6%。球賽收視理想，同時段播出日劇淪為「炮灰」，《解憂雜貨店》山田涼介主演富士電視台劇集《為親愛的我致上殺意》，前晚播出第8集收視只有2.5%，比上集跌1.9個百分點，創開播以來新低。

另一劇集《Silent》因直播世界盃賽事而暫停，第8集延至下周四（1日）播出。電視台為安撫粉絲，前晚公開下回預告，扮演川口春奈母親的《大和拜金女》森口瑤子將會首度登場，並將與失聰的目黑蓮見面，母親會否反對女兒拍拖，成為下集焦點。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看《Silent》及《為親愛的我致上殺意》。