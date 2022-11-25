偕8「仔仔」亮相無綫真人騷試映會 王賢誌稱籌備過程「難過生仔」

冀放下對TVB歧視

曾有傳真人騷題材太敏感，不適合無綫風格遭抽起不播。Vinci解釋節目延至最近才推出，因後期製作剪接需時，強調不是比賽，並承認早知此題材具社會爭議，慶幸總經理曾志偉全力支持開拍，故花一年多時間籌備和拍攝，形容過程「難過生仔」。他說：「這是我入行以來最大的project，是香港電視史上最破格的一次。最初邀請10名素人時，當知道是TVB節目，都覺得很匪夷所思。不過我覺得應該好似對待同性戀者一樣，要放下歧視，肯行出這一步，大家應該支持。」

試映會播出各參加者的簡介，有被封「嫩版王浩信」的Louis、任職大學研究院講師Andrew、舞台劇演員HOHO，以及來自台灣的Kevin，其餘6「仔仔」包括Kenny、Ray、Juzco、Howard、Nelbon及Carson，他們都各有正職。一班「仔仔」提及身世與出櫃後面對家人的矛盾，有笑有淚。

馬詩慧分享過來人經驗

Vinci邀請了名模馬詩慧，大談身為母親對同志女兒王曼喜的看法，以過來人的經驗分享如何支持家人，希望更多人可以接納和包容同性戀者。馬詩慧說：「我都是傳統媽咪，希望子女結婚生兒育女，所以起初都很難接受。後來有一日突然想通了，學懂放下，不需要講，用行動支持，反而與女兒關係更好和密切，與她的另一半相處如家人。」至於一班「仔仔」是否配對成功，Vinci大賣關子，並稱自覺有種使命，想為LGBT出一分力，不排除日後拍BL劇或紀錄片。

記者：林蘊兒