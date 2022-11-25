處男劇《繩角》過足戲癮 梁祖堯見證「鏡仔」成長老懷安慰

記者：林祖傑

梁祖堯在處男劇《繩角》演一名市儈衰人，很man、長期沉鬱、黑面又惡，曾自覺不適合演此角色，「我是導演就不會找我試鏡，有問過導演為什麼找我，但他答得模棱兩可，有些事我也不想知太多，沒有再追問。不過身為演員就覺得好大挑戰，好想做，接到這角色時，我𦧲飯應，因為成日演喜劇，每個喜劇演員都好恨挑戰沉鬱、糾結的角色，對我來講這個角色簡直是過足癮」。

初哥拍劇即上癮

人生第一套電視劇，梁祖堯表示在處男作學到很多東西，「導演好有經驗又爽手，在超級恐怖資源不足下，每日都要拍好多場戲免超支，不過我樂在其中。我和湯駿業都是首次參演電視劇，好彩本身是同一劇團，收劇本時我們已做晒功課，諗定演出方法試畀導演睇。老實講，我們都是有經驗的『老海鮮』演員，不過導演有時建議的演法，我同湯駿業都沒有想過，真係勁」。

梁祖堯認為綜藝和拍劇大不同，綜藝好好玩，反觀拍劇時間長又辛苦，身為演員當然是喜歡拍劇，所以十分感恩和榮幸兩樣都有機會嘗試，「我會一直繼續拍劇，洗濕咗個頭，始終舞台劇留不低，冇得翻睇，有時做得多留唔低嘅嘢，做番啲留得低嘅嘢，見證下自己成長，都幾開心吖」。

梁祖堯稱劇中所演的教練並沒有節目《調教你MIRROR》導師般那麼感情豐富，鏡頭背後，他繼續導師上身「調教」AK、Lokman、Tiger及Alton，為4「鏡仔」做心理輔導，「其實我是一個樹窿，因為他們等埋位時，都忙於操練，不夠休息，加上要節食，便聽他們呻吓」。

AK懂情緒管理 Lokman學會紓壓

梁祖堯大讚節目至今4「鏡仔」明顯成長不少，「AK以前遇到不合理的事，真的會擺上塊面度，這是他可愛的地方，但真的會得罪人，現在他不會，不是強忍壞情緒，而是沒有那麼容易覺得事情不合理，真的想通了、長大了。隊長Lokman以前畀自己好大壓力，現在會識得分辨什麼是工作壓力，什麼是無形壓力，面對工作壓力他會盡力做好去解決，解決不到便留在工作的地方，收工不會帶走，這樣健康好多」。

Tiger甩孩子氣 Alton享受工作

談到隊中年紀最小的Tiger，梁祖堯讚他現在沒再那麼像小朋友，「Tiger真的進步了很多，已經很清楚怎樣表現自己。Alton以前一直覺得自己隱形，現在不會，覺得只要做好件事就會有人見到，他有這個心態就好了，這樣便能夠享受每一份工作，今次他演Big Boss日本拳王，要去到劇集一半才出場，過往的他會覺會得只是客串，現在不會咁諗。」他不禁笑言見到4名「鏡仔」成長超級多，大感老懷安慰、死得眼閉。