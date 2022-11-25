唱情歌冧蒙嘉慧 鄭伊健扮失憶

自爆睇ERROR節目減壓

問伊健完騷後如何慶祝，他期待打機、飲啤酒、約朋友食飯和BBQ，他說：「疫情期間，公共設施都關閉，好期待約朋友去燒烤場燒雞翼。」至於聖誕會否出埠過節，他表示暫時不敢想旅行，怕沒心機工作。

前晚第5場演出，台下有ERROR三子梁業（肥仔）與何啟華（阿Dee）及郭嘉駿（193）捧場，安歌時，伊健點名多謝ERROR，他說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅ERROR遊。」伊健笑言學ERROR的自肥精神，知他們有新節目並準備開演唱會，打氣說加油！三子舉手向台上伊健膜拜又鞠躬，全場歡呼。

樊亦敏曬合照憶檸檬茶廣告

樊亦敏在社交平台上載與伊健合照，兩人於1987年合作檸檬茶廣告，相隔35年，網民大讚兩人保養得好。樊亦敏於1994年也曾跟伊健合作電影《風塵三女俠》。