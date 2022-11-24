【開箱】日劇《silent》 初戀留憾 聽不到的說話

隱瞞聽力漸失 提出分手

《silent》講述青羽紬（川口春奈飾）高中時被男同學佐倉想（目黑蓮飾）的聲線吸引，兩人同樣喜歡音樂，漸行漸近，最後發展成情侶。升讀大學後，佐倉想突然提出分手。8年後，青羽紬辭去在東京企業的工作後，到連鎖唱片店打工，男友戶川湊斗（鈴鹿央士飾）是高中同學，跟佐倉想既是足球隊成員，亦十分老友。湊斗跟紬準備展開同居生活之際，紬重遇想，發現對方完全失聰，也不再說話，為知道對方這8年來的經歷及內心所想，紬積極學習手語。

講述初戀的日本影視作品無數，以聾啞人士為主角，《silent》亦非破天荒，如今聲名狼藉的酒井法子在代表作之一《等你說愛我》正是扮演失聰女孩，她獻唱主題曲《碧綠色的兔子》不時輔以手語，已成經典。相隔《等》劇20多年推出的《silent》，藉兩種不同的失聰狀態，表達幾個傷健主角的感受，當關愛的人身體遇到突變狀况，會如何自處？

青羽紬與佐倉想在學時青春無敵，同樣是校花校草，連老師兼想的足球教練古賀良彥（山崎樹範飾）也說，兩人拍拖造成校園傷心碎片遍地，可見他倆是校內風雲人物，萬千寵愛在一身。聽了佐倉想在學校的演講，青羽紬對他一見鍾情，特別喜歡對方的聲音，加上衆多流行曲，成為兩人交流的重要聯繫。佐倉想不幸患有耳疾，逐漸失去聽力，年輕且不知所措的他，正因為在意青羽紬，完全失去聽覺前他先封閉自己，切斷雙方任何聯繫。

曾囊括奧斯卡多項提名的《金屬之聲》（Sound of Metal），《俠盜一號：星球大戰外傳》列斯阿曼（Riz Ahmed）扮演男主角Ruben，有着跟佐倉想的相同經歷，甚至更難受的是，Ruben跟女友Lou組成樂團一直巡迴表演，忽然失去聽力，代表工作感情雙失。跟《silent》不同的是，佐倉想選擇逃避，跟過去健全的自己及親友網絡幾乎完全切割，Ruben曾嘗試融入失聰者社區，最終難耐內心渴望，變賣所有家當接受手術，哪怕得來滿是缺陷的聽力，他還是選擇能聽能講的時候遠赴比利時探望女友Lou，最終發現自己不再屬於她的世界，並接受自己成為聾子的現實。

《silent》透過失聰、聾啞及健聽者之間的關係，詰問溝通的難處是什麼，真的因為身體殘障造成鴻溝，還是心魔築起了高牆，阻擋任何人踏進心房？青羽紬對聲音敏感，喜歡音樂，那是她跟佐倉想的共同興趣，怎料某日這人隨便找個藉口就消失於眼前。也許紬後來在連鎖唱片店打工，也是緬懷昔日戀情的條件反射，初戀留憾，所愛的人沒來由的切斷關係，她的創傷不是肉眼能看見。佐倉想是校內風頭躉，學業及運動成績優秀，還高大俊朗，得到校花垂青。然而逐漸失去聽力，意味失去一切優勢。入大學前已知自己問題，所以趁到東京生活，跟過去切割，狠心與紬分開，封閉自己。此時遇上天生聽障的桃野奈奈（夏帆飾），展開曖昧情誼。奈奈教他手語，定期見面，成為彼此不論生活或心靈的伴侶。可是當紬與想重遇，本來相安無事的三方起了急劇變化。奈奈喜歡想，很想知道健聽的世界及想的聲音是怎樣，明知聽不了依然致電給對方的一幕，拍得相當動人。劇中奈奈與想以手語由爭執到表白，以及紬透過生硬的手語詢問奈奈，渴望得知想不再說話的原因，都是第六七集重要的幾幕戲。

篠原涼子客串演媽媽

此劇曾在日媒主辦的讀者票選活動，以逾萬票成為今季最受喜愛日劇首位，劇中男女主角約會的咖啡店更成為觀衆的熱門打卡位。扮演佐倉想的男團Snow Man成員目黑蓮，相信粉絲不少，早在《教場II》等劇已有突出表現，被視為尊尼事務所師兄木村拓哉的接班人，一如MIRROR成員Stanley（邱士縉），目黑蓮也是團中的演戲擔當，而且前途無量。模特兒出身的川口春奈，在演藝圈打滾10年，對於演戲似乎也開了竅，扮演溫婉體貼的青羽紬也許較男角成熟，但外形討喜。夏帆是綠葉王，第7集尾聲似乎暗示她跟紬的手語導師春尾正輝（風間俊介飾）有過一段情，且看餘下劇情怎樣分解。比較意外的是《金魚妻》篠原涼子扮演佐倉想的媽媽，近乎素顏又好像增了磅無懼以日本師奶姿態亮相幕前，向來擔正的她今次退居配角讓一衆年輕演員發揮，莫非想嘗試其他戲路？