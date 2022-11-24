《奇異女俠玩救宇宙》獨立精神獎8提名領跑 楊紫瓊姬蒂白蘭芝爭影后

旨在表揚低成本卻高創意的美國獨立精神電影獎，昨日公布入圍名單，《奇異女俠玩救宇宙》以8項提名領先，《Tar》以7項緊隨其後，兩片同時角逐最佳電影獎，競爭對手包括《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴（Luca Guadagnino）新片《骨肉的總和》（Bones and All）、《Women Talking》及《Our Father, the Devil》。

演技獎項無分男女

跟葛咸獎一樣，獨立精神獎的演技獎項亦無分性別，所以男女演員將合併爭獎，競爭更加激烈。楊紫瓊首次憑《奇異女俠玩救宇宙》角逐最佳主角，雖然此片口碑極佳，但面對《Tar》姬蒂白蘭芝、《骨肉的總和》泰萊羅素（Taylor Russell）及《Pearl》美亞哥夫（Mia Goth）等強勁對手，難言穩操勝券。

除了楊紫瓊外，《奇異女俠玩救宇宙》戲中飾演其夫婿的關繼威，跟扮演稅局職員的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）同時入圍最佳配角，競爭對手包括《攜步渡水橋》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、《骨肉的總和》麥克懷倫斯（Mark Rylance）等；至於楊紫瓊的「女兒」許瑋倫亦將角逐最佳新演員獎，證明「一家三口」都是好戲之人。巧合的是，前日正是珍美李寇蒂斯的64歲生辰，這份「生日禮物」可謂來得及時。

最佳國際電影的候選名單，華語片全軍覆沒，日前來港出席亞洲電影節的柬埔寨導演周戴維的新片《回首爾後》榜上有名，不過對手太強，法國紀錄片女導演愛麗絲迪奧（Alice Diop）首次拍攝劇情片《Saint Omer》即贏得威尼斯影展評審團大獎，如今再戰獨立精神獎，自然勝算大增。

過去獨立精神獎的入圍資格，電影製作費不能超過2000萬美元（約1.56億港元），今屆大會改制，把上限提高至3000萬美元（約2.34億港元），令到更多獨立電影能夠爭取入場券。頒獎禮將於明年3月4日舉行。