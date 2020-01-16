MIRROR 4子躋身「我最喜愛男歌手」7強 姜濤雙腳先後受傷 復健漫長感焦慮

女歌手7強有Serrini、方皓玟、岑寧兒、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭。炎明熹、謝安琪及麗英遭淘汰。組合7強包括C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、MIRROR、RubberBand、艾粒ILUB。

姜濤早前參與商台籃球賽受傷，右腳接受手術後，未來兩個月要撐拐杖走路。他昨晨在社交網表示為復健多早起身也可以，並寫道：「能出門的感覺真的很好，真的很難熬，這一段日子彷彿與世界斷絕了聯繫，但我知道我這點傷，對比很多人真的不足掛齒，對此真的很敬佩所有在努力康復中的人們。」

心急想復工

其後姜濤再分享接受治療的照片及短片，透露左腳都出問題，他無奈表示：「漫長的旅程，該死的左腳阿基里斯跟腱也有問題，說要（治療）幾個月，可我真等不了那麼久，明年的唱跳一定要完成。發自內心的對大家感到抱歉，我一定盡快恢復。」還hashtag了「衝擊波要命的痛」和「沒有人比我還要着急焦慮」，呂爵安與江𤒹生留言為他打氣：「加油呀！」「睇住呀細佬！」

娛樂組