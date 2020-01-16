喜見MIRROR為樂壇添生氣 倫永亮自薦寫歌搲合作

「音樂才子」倫永亮入行至今創作多首耳熟能詳金曲，包括《鋼琴後的人》、《沙沙的雨》、《心仍是冷》、《此情只待成追憶》等。自稱每逢「3年1騷」的他，將於11月26及27日，假西九文化區戲曲中心大劇院舉行《我是音樂人？》音樂會，除獻唱歷年經典金曲，還會分享鮮有提及的個人事和感受，讓樂迷了解更真的倫永亮。

封林憶蓮「林醫師」

倫永亮第一次以流行曲歌手身分在戲曲中心演出，盛讚場地華麗有氣氛，且可與觀眾拉近距離，預告在個唱化身「說故事的人」，訴說自己內心世界，「音樂人常給大家古怪的感覺，好似只會躲在房間寫音樂不見人。我以前的確是，一趕貨寫歌，就不同家人食飯、推掉朋友約會，連表哥表姐都覺得我古怪，所以圈中朋友也不多，最好的只有葉德嫻、呂方、陳潔靈和林憶蓮。講起憶蓮，我會叫她做『林醫師』，因為她常分享養生之道，又認識好多醫生可以介紹。呂方的女兒很得意，我見到她就開心」。

學佛打坐驅負能量

倫永亮剖白近幾年生活上曾感不安及沮喪，特別在疫下工作量大減，「因為年長一輩歌手甚少出歌，也沒有開演唱會，後生的又有一班自己的音樂班底合作，使我的確有少少覺得迷失及混亂。加上經歷幾個親人離世，覺得人生很無常，慶幸過去兩年多，參加了一些佛學班，有時間就打坐，又上網跟常霖法師（廖安麗前夫葉青霖）學冥想，學懂看開生離死別。再靠運動，打乒乓波和游水，才有正能量捱過去。唯一遺憾是減肥不成功，一寫歌就戒不掉食消夜的習慣」。

演唱會除說故事外，倫永亮花了不少時間將舊歌重新改編，加入新元素改頭換面，期望打造全新感覺。他說：「以前跟梅姐（梅艷芳）和憶蓮合作開騷，她們都會要求盡量原汁原味。但是我覺得要提升自己，所以今次音樂會，揀了一些比較少唱，或者好似《情暖情醉情牽》，嘗試用西班牙結他伴奏，令舊歌聽落並不舊。」他預備演繹幾名大師級作品，包括顧嘉煇、鮑比達及徐日勤的歌曲以示致敬。

計劃開班授徒增新血

入行36年的倫永亮在樂壇堪稱全能音樂唱作人先驅，他亦有留意新一輩創作歌手，如林家謙、馮允謙及陳蕾等，欣賞一班後輩既寫歌出色又唱得。他點名大讚男團MIRROR，「好開心MIRROR的出現，香港已經好耐沒出現過那麼哄動的superstar，樂壇是需要這些noise。12人一齊在台上表演，令人看得很開心，當然都靠Edward Chan（陳浩然）幫他們監製的歌編得好好。原本也有機會跟Edward合作，可是他太忙沒時間理我」。

與時並進的倫永亮愛看韓國男團BTS（防彈少年團）跳唱，有機會也想跟MC（張天賦）或謝安琪合作。他笑說：「想同MIRROR合唱，但叫我跳舞會好驚，手腳不協調，或者寫歌給他們唱都可以。」取得古典音樂系碩士的倫永亮盼可以薪火相傳，正籌備與朋友合作開班授徒。課程由他親自教學生，包括作曲、編曲和唱歌技巧心得，讓有興趣學音樂的人，獲正統的基本樂理知識，培育更多樂壇新血。

場地提供：Master Room Cafe

化妝：Ellen Tam

髮型：Jam Ng

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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