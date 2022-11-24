江嘉敏練完飄移似患五十肩 何廣沛打沙煲無懼弄傷靚樣

何廣沛將表演打沙煲及搶包山，透露外婆是長洲人，爬包山可以威給外婆看，並笑說：「拍劇經常被打，甚少打人，今次安排我和謝嘉怡一齊打沙煲，相信都姐手姐腳，要靠武指提點。」他要練習用手、腳、踭打爛沙煲，不擔心碎片可能弄傷靚仔樣，萬一受傷留疤痕，可化妝遮掩。

李芷晴早前參加《香港小姐再競選》奪亞軍，承認近期公司不斷給予演出機會，期望拍劇和當主持。她有份演出「浸冰水」，需要穿泳衣浸在浴缸，被人用冰水照頭淋。談到她在台上手浸冰水10秒都凍到震，怕凍的李芷晴說：「聽聞當晚可能有冷鋒至氣溫下降，有些擔心。雖然要穿泳衣騷身材，但之前比賽有收身，近期吃清淡些便可。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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