【開箱】碧咸「死侍」趁世界盃 說好足球故事

《碧咸救細記》前球星飲水思源

卡塔爾人權紀錄不良及視同性戀為罪行，取得世界盃主辦權後一直受詬病，碧咸被指以千萬英鎊（約9200萬港元）酬勞為該國宣傳世界盃，亦遭炮轟收下不義之財。一連4集《碧咸救細記》，卻看到不時出現在名人派對、時裝展及代言產品活動的前球星，如何飲水思源，說要回饋帶給他很多的足球及成長地。

碧咸在東倫敦成長，勞工階層的父母卻是曼聯擁躉，他也受影響自小熱愛足球，加入地區少年足球隊Ridgeway Rovers。當他收到來電知道同區另一支U14少年球隊Westward Boys（WB）陷降班危機，決定把自身經驗跟一衆隊員分享，希望激勵他們發揮所長。節目中不時穿插碧咸過往的踢波片段，對照當下WB所面對的難題。節目中最好看是一衆少年及他們與家人的關係，還有教練Ade及Edwin盡心盡力協助球員。尤其Ade，除了教波，還參與社區外展工作，鼓勵區內少年加入球隊，因為他明白這些草根小孩，若流連街頭，可能誤入歧途，成為幫派招攬對象，如果身在球會起碼有學習及發揮多餘精力的機會。

少年球員經歷不少可對應碧咸職業生涯遭遇；譬如門將Fred，碧咸笑言他是典型瘋狂守門員，總向隊友咆哮，卻同時十分熱血，可惜中途受傷被迫退賽，碧咸特別家訪安慰他，提及自己綠茵場上最痛一次，並在其石膏上簽名。碧咸認為Rio十分有天分，可惜信心不足，往往未能把握埋門一腳，不斷鼓勵他之外，也談及每次WB比賽可能有球探到場，昔日他就是如此成為曼聯青訓一員。節目中最有戲劇性的Bryan，在一場WB大勝對手的賽事中表現不濟被教練換走，當隊友都熱烈慶祝，他鬱鬱不歡。後來揭露他數年前曾在另一球會Leyton Orient（LO）學藝，Bryan媽媽告訴碧咸，那時候兒子很快樂，怎料待了兩年後突遭遺棄，重創Bryan信心。碧咸直接告訴Bryan這是球員必須面對的殘酷現實，其後安排了他跟Rio等4名球員到LO主場參與表演賽，負責射12碼，怎料3名隊友均破網，獨他一球被龍門撲出，Bryan的信心更跌落谷底。其實Bryan父親曾在巴西的半職業球會效力，一直悉心栽培兒子成才，Bryan也希望成為出色球員，一圓父親未完足球夢。鏡頭跟隨Bryan輸了12碼後獨自在球場練波，碧咸擔任守門員陪他練習，又說出過往的射失經歷，以及小時候父親如何教他踢波，怎樣掛車胎在龍門正中央來練習射術。碧咸效力過衆多頂級球會，同時靠出衆外形「吸粉」無數，號稱黃金右腳的他在節目卻不斷強調用功專注的重要，七旋斬絕活決非從天而降。

隊中年紀最幼的Kuro經常做大後備，其母向碧咸表示兒子不太開心，很想得到上陣機會，同時把情緒透過寫文發泄，Kuro更向碧咸念出詩作，透露曾遭種族歧視。碧咸表示難以想像12歲小孩有此經歷，並鼓勵Kuro把握每次上陣機會證明個人實力，才有更多落場時間。有次WB又力戰後落敗，碧咸認為應該鼓勵球員，於是安排他們到英格蘭訓練基地看國家隊操練。眾少年看到布卡約沙卡、哈利卡尼、迪格蘭賴斯、基亞利殊等都紛紛索取簽名又自拍，其中沙卡和賴斯鼓勵小將必須勤力受訓才會更上層樓。

《小球會大明星》球迷奇遇記

《小球會大明星》講述《神話任務》男星洛麥艾蘭尼（Rob McElhenney）本對足球一無所知，好奇編劇好友為何小休時間都躲在房間裏看英超賽事，從而知道職業足球在英國如何運作並產生興趣。得悉遠在威爾斯的老牌球會域斯咸在第5級聯賽掙扎求存，遂興起注資成為班主並改革的念頭。由於銀彈不足，才拉了好友兼大明星賴恩雷諾士落水。洛麥艾蘭尼在費城土生土長，自幼是體育迷，更是費城老鷹的超級粉絲，2018年老鷹首次贏得美式足球超級碗冠軍，他自言跟結婚生仔一樣是人生大事五強。感覺跟球會同呼同吸，當中的感情與回憶，連結了整個城市及密切的親朋。對於域斯咸這百多年歷史的球會，亦擁有現存最古老的球場，產生跟費城相若的感覺。賴恩是四兄弟的老么，父親也是體育迷，一直希望兒子成為運動員，賴恩曾玩各式運動，最終成為演員。當球會班主，也許圓了父親的部分夢想，也出於幫助朋友及域斯咸這地方的心意。

節目中可看到域斯咸歷盡滄桑，由奸商看中場館地產發展潛力而入主，到熱血球迷集資救球會，觀衆會漸漸發現球迷才是此片集真正主角。尤其當中各有精彩故事，包括買下球會旁酒吧的老闆、擔任球會義工的寡婦結識了一班閨密互相扶持，還有中佬樂團創作了新班主洛麥艾蘭尼和賴恩雷諾士上場的主題曲後，意外成為當地流行歌，域斯咸出賽的日子，街頭巷尾的球迷都在和唱，然而其中一名成員經歷了抗癌之路，盼有生之年能看到域斯咸升班，都潛在洋葱。這節目明顯針對北美觀衆，出現俚語時，熒幕會幽默的列出同一意思在英美及威爾斯3組迥異詞匯，畢竟足球才是把不同地域連繫一起的共同語言。