【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》叫好叫座,相隔13年即將推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港提早一日上映。占士金馬倫最近接受《GQ》雜誌訪問,重提2009年《阿凡達》開畫前數月,霍士電影公司高層對於片長162分鐘頗有微言,要求他刪剪,結果遭他鬧爆,對方悻悻然離開其辦公室的舊事。事實證明占士堅持有理,觀眾對於《阿凡達》的熱愛程度,遠超霍士高層估計,更刷新全球票房最高紀錄。