87歲粵語片紅星嘉玲夢中離世 黃栢文公開母子關係 上月赴泰國探望成永訣

黃栢文透過電話接受訪問，稱多年來與媽媽嘉玲一直保持聯絡，跟同母異父的弟妹也有聯繫，「我28歲時跟媽媽接觸最多，她好惜我的女兒。每次她來港，我會接機及帶她周圍去，做她的司機，大家很珍惜相處時間」。他表示親近的朋友也知二人關係，只是外界不知，想不到第一次向外公開，就是媽媽死後。對於嘉玲突然離世，黃栢文說︰「上月我帶女兒到泰國探望媽媽，因她的肺很弱，呼吸困難，難聽清楚她說什麼，有時靠猜，亦會用紙筆寫，媽媽主要說很掛念我們。我在泰國逗留了個多星期，每日陪伴在她身邊。返港前我承諾會很快再到泰國探望她，想不到上月的見面是永別！」

黃︰偕女出席喪禮 祈求媽媽早登極樂

黃栢文表示因疫情關係，兩年前在泰國相聚時，媽媽的身體已很虛弱，情緒不能太激動，身邊有護士照顧。他說︰「泰國的弟妹通知我，媽媽在睡夢中離開，很安詳。我雖然很不捨，但也為她不再受病魔折磨鬆一口氣。」他今日會偕女兒到泰國出席媽媽喪禮，在廟宇誦經，祈求媽媽早登極樂。

郭秀雲︰契媽因慢性阻塞性肺病離世

嘉玲契女郭秀雲前日早上收到契媽離世消息，「護士半夜發現契媽在睡夢中離世，當時契爺仍在睡覺，我收到消息後未能聯絡上契爺，我很擔心他，因為疫情，這幾年他的身體也大不如前，契哥已趕回家陪伴父親，亦通知了身在新西蘭的契姐，我會盡快趕到泰國慰問契爺」。她透露契媽因慢性阻塞性肺病離世，「她近年身體一直轉差，最後一次見她是2019年，因我和契爺契媽都是12月生日，那次去泰國跟他們慶祝，當時契媽不像以前般靈活，很少出街，閒時喜歡看劇集，但都跟我出外食飯，好惜我。之後因疫情未能前往探望，原本計劃下月再到泰國一起慶生，沒料到契媽走了，好難過，另一契姐（嘉玲大女）去年亦已離世」。郭秀雲大讚契媽高貴優雅，「她喜歡跟我說人生道理，教我夫妻之道，令我獲益良多」。

胡楓感不捨︰懷念昔日開心日子

曾與嘉玲合作過多部粵語片的胡楓，對於痛失好友感不捨，他說︰「我和嘉玲合作雖然不算多，但我們是好朋友，會一起吃飯、飲下午茶和跳舞，非常開心。自她婚後定居泰國，已甚少見面，但很懷念昔日開心日子。」著名時裝設計師劉培基亦透過社交平台悼念嘉玲，寫道︰「心情極度難受，2019年6月回泰國探望她，淡淡的妝容，優雅的坐姿，淺淺的微笑，永遠忘不了，高貴優雅大明星的典範。」

娛樂組