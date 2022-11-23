讚老公脾氣好 張寶兒力撐袁偉豪放負有理

張寶兒被問到老公袁偉豪經常在網上發文放負，可覺得對方情緒不穩？張寶兒最初沒有正面回答，只說老公很好，是一個很好的人。對於袁偉豪跟傳媒關係不太好，會否幫手調停？她說：「可能大家看到的都是片面，未必可完全了解他的反應，我知道時都很理解的。」她力撐袁偉豪脾氣好，做事認真，拍完劇不會將情緒帶給身邊人，「不覺得老公情緒有問題，不過他要求高，有時達不到要求會講一兩句，不用太擔心。（他是否較易暴躁？）完全不是這回事，有時他寫一兩句就令人覺得很大件事」。又自爆有時忘記熄火，老公都會說她一兩句，但自覺抵鬧。

蔣家旻有信心入女配五強

蔣家旻憑台慶劇《美麗戰場》提名最佳女配角，同劇的劉佩玥和朱晨麗則競逐最佳女主角，有指因女主角競爭激烈，故無綫造就她拿女配，蔣家旻說：「不是，女配角候選名單都有30多人，藝人無得控制，有人覺得我在《美麗戰場》應提名女主角，但我由始至終都覺得自己是女配角，都是看公司決定，聽天由命吧，有信心入到五強，獲獎與否就不特別想，隨緣。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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