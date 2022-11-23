曾慶宏籌拍《過時．過節》一波三折 造就細膩劇本 毛舜筠為傳承 零片酬助新導演

《過時．過節》開場講述Edan一家人回外婆家做冬，因生活上的小問題，父母鬧交，爸爸繼而動「刀」，被Edan喝止，盛怒下離家出走8年之久。曾慶宏說：「現實我離開屋企至今已10年，以前會覺得大人應該要遷就小孩，現在人大了，發覺問題無法修補是因為每個人都等待對方來𧨾番自己。離家頭幾年，和父親無傾偈，後來一句半句，現在經常回家食飯傾偈，關係已沒以前那麼僵。」他覺得家庭發生了問題，是沒法改變，糾纏在事件上並沒有意思，退一步了解彼此的感受和立場，踏出第一步，打開話匣子，才是修補關係的最佳方法，「就像電影結尾，謝君豪主動走近Edan面前，大家放下嫌隙，開始說話一樣」。

入圍國際影展感鼓舞

首次拍長片的曾慶宏，面對所有事物都感到新奇和新鮮，也考驗臨時「執生」反應，幸好獲一班有經驗團隊，包括監製、演員等幫助，加上天公作美，每天開工天氣都放晴，作品得以順利完成。過程中最困難是遇上社會運動及疫情，「劇本2018年完成，2019年籌集到資金開拍，但同年香港社會環境出現變化，加上全球爆發疫情，開拍無期。唯有把握時間修改劇本，不斷推倒重來，當時覺得好慘、好辛苦，但回頭看覺得是好事，可以將劇本做到最好，在監製推薦下邀得神級演員毛姐演出。首部執導電影便參展韓國釜山國際電影節，非常鼓舞」。

導演無超支 幫得有價值

曾慶宏感激毛姐仗義幫忙，不收片酬，連車馬費也沒有，毛姐稱深深被劇本打動，「我很喜歡這個劇本，戲中家庭這種局面，其實在很多屋企常有發生，令人產生共鳴，我一直想傳承幫助新導演，故當監製莊姐（莊麗真）跟我說《過時．過節》是首部劇情電影計劃，製作費得300幾萬，難負擔我的片酬時，我一口答應演出，並叫導演要做足前期準備工夫，埋位要即刻拍攝，不要浪費時間，因時間就是金錢。曾慶宏雖然是新導演，有一丁點自負，但很真性情，非常清楚自己要什麼，與攝影師溝通得很好，拍攝過程非常順利，在21組（21日）內完成，沒有超支，令我覺得幫得很有價值」。

毛姐與「老公」謝君豪有多場對手戲，由開場時差點被老公揮刀斬死，歇斯底里大叫，到最後老公提出離婚，她露出不敢相信的表情，由飲泣到嚎哭等都充滿火花。毛姐不敢邀功，大讚君豪是老練演員，很容易溝通，在互相配合下才有此效果，「很大挑戰，但過足戲癮，所以當殺青要抽離角色『阿玲』時，真是難捨難離，還想眷戀停留多一會」。

家庭和睦 因材施教女兒

毛姐表示現實中家庭狀况與戲中截然不同，跟兩女兒溝通得很好，至於老公區丁平，她笑言對方是藝術家，不容易與人溝通，結婚多年靠互相包容，「老公很講原則，達不到他的標準，絕對聽不到半句讚許，但他亦有可愛之處。不敢講他難頂，因為我都有難頂的地方，人與人之間相處，無論夫婦和子女都需要磨合」。

毛姐與兩女關係超好，她教育女兒的方式與上一代很不同，「兩個女基本上在讚的環境下成長，要求她們凡事盡力便可，所以她們很有自信，同時不會挑剔別人，因為父母都沒有挑剔她們。小朋友最重要因材施教，細女因為選對科目，讀大學都攞A，不用我操心。我父母不同，自小對我要求很高，事事要做足100分，亦不會讚我」。

場地提供：FWD House 188

毛舜筠/服裝：MAX MARA

髮型：Domanic tao@Orient 4

化妝：晴

記者：柯美

攝影：劉永銳

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