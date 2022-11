美國音樂頒獎禮 BTS最受歡迎流行曲組合四連霸 Taylor Swift膺年度藝人橫掃6獎

Taylor Swift上月推出新專輯《Midnights》賣個滿堂紅,上周重登Billboard 200榜首位置;明年3月開始的52場美國巡迴演唱會,數以百萬計門票瞬間售罄,風頭一時無兩。前晚在AMA頒獎禮,獲6項提名的她,橫掃最受歡迎MV(All Too Well)、最受歡迎流行曲女歌手、最受歡迎流行專輯(Red)、最受歡迎鄉謠女歌手及最受歡迎鄉謠專輯之外,還贏得至高榮譽的年度藝人殊榮,角逐獎項全部報捷,再次刷新自己紀錄,以累計40獎成為AMA歷來得獎最多的歌手。

Taylor Swift贏得最受歡迎流行曲專輯致謝時表示,從沒預計重錄大碟《Red》對歌迷來說意義重大,並感謝過程中幫助她的所有人,「日以繼夜在錄音室,仔細地重新創造」,又感激幫手執導《I Bet You Think About Me》MV的好友兼《花邊教主》女星碧琪麗芙莉(Blake Lively),以及有份演出的《壯志凌雲:獨行俠》邁爾斯泰勒(​Miles Teller)等。到領取最受歡迎MV獎時,她則感激粉絲的支持,才會推出《All Too Well》10分鐘長版本及短片。Taylor擊敗兩大天后Adele、Beyonce及舊愛哈利史泰敖(Harry Styles)等強勁對手,贏得年度藝人大獎。她在台上再次多謝粉絲,稱是她不斷創作音樂的動力,「樂迷很清楚告訴我,會聽我製作的歌曲,這鼓勵了我,結果發現愈推出多歌曲,我會愈開心」。

BTS成員柾國前晚在卡塔爾世界盃開幕禮演出,在AMA跟隊友擊敗Coldplay等對手,獲頒最受歡迎流行曲組合。不過BTS今年缺席頒獎禮,同門師弟組合TXT卻有到場,在今年新增的最受歡迎K-Pop藝人,TXT飲恨,不敵師兄BTS,後者同時力壓Blackpink、Seventeen及Twice等人氣組合得獎。

Chris Brown得獎被噓

擔任頒獎嘉賓的女歌手Kelly Rowland宣布Chris Brown贏得最受歡迎R&B男歌手時,現場傳出明顯的喝倒彩聲音,代缺席頒獎禮Chris Brown領獎的Kelly即時呼籲觀衆冷靜,並稱自己很欣賞對方,「我想告訴Chris,多謝他製作了很多好歌,也要多謝他成為很好的表演者」。據報Chris Brown原定會在頒獎禮演出,向已故流行曲天王米高積遜(Michael Jackson)致敬,卻臨時取消,並且沒明言原因,有消息稱疑與他2009年在格林美音樂頒獎禮毆傷時任女友Rihanna有關。

向Lionel Richie致敬

另一方面,作品包括《Say You, Say Me》等流行歌的Lionel Richie,獲頒偶像榮譽獎。失明歌手Stevie Wonder聯同新一代創作人Charlie Puth自彈自唱《Easy》等Lionel的經典金曲,整個致敬表演近半小時。女歌手Pink穿著滾軸溜冰鞋上台獻唱新歌《Never Gonna Not Dance Again》,為頒獎禮掀開序幕,其後再出場唱出《Hopelessly Devoted to You》向今年8月逝世的《油脂》女星奧莉花紐頓莊致敬。