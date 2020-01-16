傾掂數打戲無顧慮 駱振偉跟MIRROR成員拳拳到肉

被打中氣門險窒息

從未接觸過西洋拳的Thor，為了演繹性格火爆衝動的拳擊好手「狂牛」袁天就更有說服力，染了一頭紅髮，開劇前花了兩個月學拳及狂操身形，出錢又出力，「學拳時撞正疫情高峰，健身室關閉，自掏腰包8000元於住所天台添置健身器材，每星期狂操6日，最辛苦每天跳繩30分鐘消脂，結果由肥操到瘦，是我人生最健碩的時期，連老婆都好滿意我身形，鼓勵我繼續操，因為以往做主持比較多肉」。

講到今次拍動作戲體驗很多，Thor最難忘被參演的真拳手打中氣門，一度有窒息感覺，但為免拖垮進度，休息片刻繼續頂硬上，事後睇醫生斷症骨膜發炎，需要接受治療。不過他覺得出手打人，更大壓力，擔心不慎傷及MIRROR成員，「拍攝時間好緊迫，為了減少顧慮，大家共識要盡做，試過打中了，互相送個擁抱再繼續，希望他們粉絲睇劇後，不要鬧我打到他們的偶像」。

力捧受壓 攬老婆爆喊

Thor加盟ViuTV後受力捧，自爆內心負荷大，跟「狂牛」處境相似，演出時好有共鳴，「現實中我為演出做好準備，都會恐懼出場失守，經常驚不進則退，這種感覺從入行至今也沒消失過，我扮到好堅強、自信，其實好脆弱，老婆有時發現我不對勁，我會攬住她邊喊邊傾訴」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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