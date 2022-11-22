姜濤隔空打氣 湯令山承諾寫歌回禮

原本擔任尾場表演嘉賓的姜濤因傷缺席，Gareth.T於encore環節即場致電對方，姜濤笑言在網上直播睇騷，很久未試過那麼舒服睇一個騷，並透過電話向Gareth.T打氣。姜濤說：「好戥你開心，多謝現場咁多人支持你，兩年前還是一個瘦瘦的四眼仔，現在真的好感動，下次開騷一定要留番個位畀我，你以後紅咗唔好唔寫歌畀我。」Gareth.T回應：「黐線！不會發生，一定做畀你。」隨後便獨唱他為姜濤寫的《Master Class》及《鏡中鏡》。

Gareth.T騷後受訪，直認好肚餓，忍不住邊受訪邊食包，表示3場不會不夠喉，已是一個完美的表演，只是姜濤未能到場有少少遺憾。他在台上送歌給已婚的朋友，問可有結婚計劃？Gareth.T說：「未有結婚計劃，覺得現在還年輕，未啱時間。」對於女友Moon在第二場爆鍾意他的原因是矮，Gareth.T直認有少少嬲，笑稱自己同樣鍾意女友矮。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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