重提「153事件」爆喊 193認錯重申無意針對曾志偉

193承認「153事件」令人生甚至事業都有很大轉變，解釋當日說話輕佻及無禮全因兩名《尾二一屆口罩小姐》參賽者在總決賽綵排表現欠佳令他很嬲，帶着不滿心情受訪，「我不是針對一個人，只是針對那句批評我們台的說話，覺得這幾年大家好努力做節目，同事不睡覺剪片，還在公司camping，為何做那麼創新節目要批評我們，那刻聽到他說無人睇我們的劇集，我好嬲，想維護我哋個電視台，所以才衝口而出」。

認同曾生帶動香港娛樂圈

193承認講錯說話，忍不住爆喊說：「真的不是針對曾先生，因為他是長輩，不理外界對他批評係點，但我細個看他時，他真的帶動到香港娛樂圈，帶動到氣氛，令人開心，令到有人睇電影，所以每個人我都是尊重的。」

此外，ERROR昨日於社交網上載演唱會宣傳海報，公布下月九展Star Hall舉行3場《明星生活ERROR Live Show 2022》，門票本月24日公開發售。

娛樂組