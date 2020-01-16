汪小菲不滿被追125萬元贍養費掀罵戰 大S發聲明「此生不出惡言停紛爭」

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汪小菲昨日就欠生活費透過律師向傳媒發聲明提出兩點澄清，表示簽署離婚協議時本身願意支付巨額生活費，一直到現在都有付足，也另外給了很多錢，第二點表示：「現在存在的爭議就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單，感謝各界關心。」​​​

汪小菲在微博連發多個帖文，列出過往一年給大S家庭與子女的生活費清單，總金額逾4000萬新台幣（約1000萬港元），還忍不住爆粗說：「他們結婚了，我他X的不想再給這個家付電費了。司機、阿姨，都是我在開工資，學費、生活，一分沒少！」

S媽爆全家被張蘭人身攻擊

S媽就事件回應傳媒，表示生活費和房貸在離婚協議時，就說好由汪小菲支付，並爆昨早接到汪小菲母親張蘭的微信錄音，罵了她們全家半個小時，包括她、大S和小S，S媽說：「罵髒話是小事，但她罵的話已經是人身攻擊。」汪小菲得知S媽的回應，再發文炮轟前外母，表示S媽再逼他，會將她們家的惡心事全說出來，還嘲小S是在她姐腦袋上的小丑。他說：「你可以造我謠，但是絕對不能造我和我孩子的謠言，我太想把孩子帶回來，我明（今）天就去。」

張蘭開直播時力撐兒子狂鬧S媽，諷她是老狐狸、鯊魚嘴，並嬲爆痛罵大S一家，「聽說你們在台灣請了很狠的律師，我說家醜都不外揚，何必呢？他們就非得遞給媒體，她們媒體就一致對外」，並稱自從兒子與大S離婚後天天被抹黑，「人家寫的劇本你們都信」。張蘭直認兩家人已反面，「我都忍着了，小菲這十幾年賺的錢，全都榨得乾乾淨淨」。

稱要到台北檢舉小S濫藥

汪小菲一再表示今天到台灣，自言行得正坐得正，稱要檢舉小S長年透過第三者身分買醫生處方藥物服用，並斥小S踩着大S的人血饅頭上位，又爆小S丈夫在會所找姑娘等事讓他惡心；又叫小S的孩子遠離他的子女等。汪小菲稱被污衊不給孩子撫養費觸碰了他的底線，稱今天定要到台北。

大S傍晚發聲明：「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！對於汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲和其父母着想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」

提到孩子撫養權，大S稱從沒想過要單獨監護，透露孩子也期待今天終於看到爸爸，希望汪小菲不要封鎖她，導致她不能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。對於給大眾帶來負能量致歉，願就此停止紛爭。大S公開聲明後，晚上8時許，汪小菲發第13個帖文：「我就問你，把孩子回北京過寒假行不行吧。一天逼逼那麼多話！」