開騷跟Tyson Yoshi鬥大隻 湯令山當眾拒衛蘭衛詩獻吻

擔任Gareth.T《笑住喊》MV女主角的COLLAR成員許軼（Day）亦現身與他合唱，真空上陣只穿外套的Gareth.T見Day衣著性感，問要不要除外套借給她，全場起哄大叫好，難以招架的他說：「講笑啫。」Gareth.T獻唱《勁浪漫 超溫馨》時，唱到歌詞「銀行存款等如零」，他自爆：「諷刺嘅係唱完呢首歌，我銀行戶口多咗幾個零。」並叫大家一齊唱， 現場噴出印有Gareth.T的銀紙，引起觀眾狂搶錢。安歌時，Gareth.T感性說：「終於踏上舞台，有咁多人嚟睇我演唱會，支持我的音樂。首先想講多謝，但係經過咁多事，最後我都係返番自己間房做音樂，從以前到𠵱家，我都係鍾意喺房入面做音樂嘅四眼仔，多謝。」

娛樂組