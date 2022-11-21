相隔3年再踏紅館 蒙嘉慧回港捧場 鄭伊健嘆難見觀眾笑臉 向羅文致敬

鄭伊健登場一口氣唱出多首經典歌，包括《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》、《無人地帶》等揭序幕。演唱會以三面台設計，台上設有超巨型大熒幕，播放不同影像，展現城市發展、戰爭致天崩地裂等的世界變遷。畫面配合伊健的歌聲，營造震撼效果，每次轉換畫面，觀眾都嘩聲四起；伊健不時擺出chok爆甫士，粉絲尖叫不絕。在觀眾席陪老爺的蒙嘉慧看得投入又開心，不時揮動燈牌，力撐老公。

約觀眾BBQ

伊健相隔3年再在紅館開騷，慨嘆今次開騷比以前困難，好多事變了，以前會見到觀眾的笑容，現在大家戴口罩，見到是裏面的笑容。說到台上的鐵桶擺設，他笑言靈感來自燒烤，並說：「大家係咪好耐無燒嘢食，啱啱放寬咗，完騷後北潭涌（燒烤場）見。」之後他感性說：「無論外面點亂，最重要令自己開心，娛樂是其中一樣。每次見到火花都像燃點希望，希望每人心目中的願望達成，因為有好多嘢係值得等。」他又笑言很久沒講：「山頂嘅朋友，你哋好嗎？」

之後伊健聯同新晉歌手雲浩影（Cloud）和朱雋言一齊合唱jam歌，氣氛輕鬆，伊健笑稱他們是新組合「謎肉杯麵」，因為多了小鮮肉。

又跳又唱嗌「好甘」

55歲的伊健與舞蹈員載歌載舞，連唱多首快歌，包括《Beautiful Day》、《極速》和《全城效應》等，跳到全身濕透又飛身坐上房車車頭，勁歌熱舞後狂飲水的伊健說：「好甘呀，要唞唞先。」觀眾即報以掌聲支持。

演唱會尾聲，伊健解釋早前未有參與演出為已故師父羅文而製作的紀念騷，「我唔係唔想去，因為想在自己的演唱會親自唱《前程錦繡》送畀佢」，以示對羅文的尊敬和懷念。當他唱《只會因你唱》一時感觸眼泛淚光，拭淚後繼續表演。安歌時，他選了幾首輕鬆快歌《打開你未來》、《Stronger》等，希望觀眾可以帶着開心歡笑離開紅館。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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