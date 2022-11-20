【開箱】《王冠5》 香港回歸前 戴妃的掙扎

戴妃婚變早有伏線

《王冠》首季講述1947年至1955年之間，伊利沙伯二世與菲臘親王結婚，以及喬治六世駕崩後繼承王位。首季大獲好評，飾演英女王的嘉莉霍爾（Claire Foy）金球獎封視后，此劇同時奪得最佳迷你劇集獎；第2季故事由1956年蘇伊士運河危機，到1963年時任首相麥美倫（Harold Macmillan）因醜聞下台；第3季提到冊封王儲查理斯、瑪嘉烈公主婚外情等，《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）接棒扮演英女王的中年時期。

第4季圍繞1979年至1990年間，英女王為王儲查理斯尋找合適新娘，還有英女王與英揆戴卓爾夫人亦敵亦友的關係。《逆權選美》愛瑪歌連（Emma Corrin）和「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）分別扮演年輕時代的戴安娜王妃與「鐵娘子」戴卓爾夫人，為今季的戴妃悲歌埋下伏筆。

主要角色面目全非

來到第5季，主要角色幾乎全部換人，晚年英女王改由《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演，《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）扮演菲臘親王，王儲查理斯換上《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯（Dominic West），《天能》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演戴安娜王妃，瑪嘉烈公主由《霓裳魅影》里絲莉雯慧（Lesley Manville）接替，英國首相馬卓安則由《迷幻列車》尊尼李米勒（Jonny Lee Miller）演出。

今季講述英女王登基40周年，外界開始質疑英女王年紀漸大，君主制度亦已老化，英女王只想堅守維多利亞時代流傳至今的王室觀念，反觀查理斯王儲卻渴望改革，他很想「打好這份工」，可惜事與願違，總被私生活扯後腳，例如在第5集，查理斯與卡米拉的情慾電話內容流出，重創其婚姻與事業。

又如第10集，查理斯代表英女王出席香港回歸活動後，藉機私會時任英揆馬卓安，英女王得悉事件後，母子出現爭拗，查理斯向英女王表明，不知何時才能繼位，又謂看到英國管治150年的香港，一夜之間拋棄王室，擔心王室停滯不前，終有一天被遺棄，屆時繼任的他可能一無所有。

查理斯未策劃逼宮

《王冠5》上架前已充滿話題性，有指英女王剛逝世，劇集隨即上架，是對故人不敬。馬卓安也不滿劇中提及查理斯企圖拉攏他，密謀逼英女王退位，隨即發表聲明，批評該劇是「有害且惡意的虛構故事」，澄清他跟查理斯從未就英女王退位一事，作出任何討論。其實在這場戲，查理斯只是一再強調希望王室改革，並指父母想法守舊，反對他跟卡米拉交往，並沒策劃逼宮。

查理斯與戴安娜的婚姻危機，亦是今季劇情重點。故事承接上季，二人婚姻出現裂縫，王室安排二人帶同兩子坐郵輪度假，外界稱為「第二次度蜜月」，結果仍是不歡而散。外界眼見這對夫妻漸行漸遠，謠言傳得沸沸揚揚。第2集講到戴妃想重奪話語權，於是透過小報記者出版書籍，揭露自己曾患上產後抑鬱症，並遭王室成員排擠等秘密，結果她被菲臘親王訓示，重申王室是個「體制」，大家都困在這裏，不能對外互相指罵，但她可以尋找自己的幸福，條件是對外要忠於丈夫及王室。

（明日續談）