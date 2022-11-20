吳林峰跟女神合唱變怕醜仔 許廷鏗樂見後浪

許廷鏗眼濕濕自爆在唱歌事業遇人生樽頸位時，因吳林峰令他重新愛上唱歌。他說當年從無綫轉投華納，曾自覺唱歌沒進步，受吳林峰影響重燃對唱歌熱情，現在還拜師學唱歌。對於未有入圍商台「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後10強，許廷鏗稱不介懷，並否認不開心，「勝敗乃兵家常事，入圍不等於贏定輸，要讓新血加入，我是老pat pat。像今次音樂會，我盡量給吳林峰多些發揮。這年代不用這些（頒獎禮）做指標，有其他網上平台，做好音樂更重要」。

許廷鏗日前在訪問中大談在無綫時，想唱自己想唱的歌，但要兼顧唱劇集主題曲，令他欠方向感。他重申是個人問題，「係我衰仔！當年有人找我拍劇，但醉心唱歌，加上角色演醫生，同我個執照（牙醫）有衝突推掉。」入行10多年，他慶幸在無綫和華納工作，讓大家認識他和賺得不少經驗，才有信心自組公司。吳林峰表示事前不知岑寧兒任嘉賓，開心與女神合唱自肥成功，並稱不怕來捧場的女友呷醋，女友和女神的地位不同。

記者：林蘊兒