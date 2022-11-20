認丟手袖落地 AK澄清冇發脾氣黑面

AK早前參加商台籃球賽拉傷肌肉，被指黑面發脾氣及因座位問題鬧走隊友盧瀚霆（Anson Lo）。AK澄清沒有黑面，「不理喇，不會回應，大家看圖說故事。全晚座位周圍坐，沒有規限」。是否看球賽太肉緊被誤會說話似鬧人？AK說：「我沒看片段，不知自己當時講什麼，大家看比賽都應該較激動。」並否認發脾氣，但承認丟手袖落地，不知有同事在他身後幫忙執拾。

AK透露身體有舊患10多年，不用做手術，但要定時針灸。他與姜濤、Anson Lo先後受傷及患病，是否未準備好復工？AK說：「停工前我們都常受傷和病，姜濤傷患已很久，有傳短訊慰問，知他情况ok，但為未能出席原定活動不開心，希望盡快康復。」談到跟前DJ麻利傳緋聞，會否約對方欣賞新片？AK笑說：「不要在我傷口灑鹽，會陪媽媽和家人入場。」

吳千語呻吊威也辛苦

吳千語避談是否約男友入場，最近忙於拍電影版《我和殭屍有個約會》應付打鬥戲，之前接受拳腳訓練，但筋骨不夠鬆，擔心易受傷，日日練拉筋。她說最辛苦吊威也，不敢食太多，驚辛苦將她吊起的工作人員。陳欣妍被指好事近，男友沈震軒求婚未？她害羞說：「未知，想留驚喜給自己。期待他求婚時，有家人在場，低調、簡單、溫馨和浪漫。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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