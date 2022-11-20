匿名信指《正義迴廊》脅迫女演員露點 監製翁子光與當事人澄清：絕非事實

前晚有facebook專頁公開一封指控《正義迴廊》團隊的匿名信，信中自稱是參與團隊的工作人員，指戲中兩名女特約（外籍及內地演員）原本只需裸露背部，臨場被要求除乳貼及內褲，兩人不願意，但在言語不通及現場壓力下屈服；現場逾百人沒清場，監製在停機後嫌她們披衣蔽體阻時間，「都露晒，遮嚟都無用」。事後只多給她們500元，被指剝奪特約演員的尊嚴與權利。

匿名信引來大迴響，有斥團隊做法，但亦有人質疑匿名信的內容與目的。《正義迴廊》監製翁子光前晚火迅在社交平台回應，他說：「我敢肯定的說，信中指對待有裸露演出的演員的處理絕非事實。」他稱戲中有裸露的中國籍演員孫禾頣，是他親自接洽的，對方是人體藝術模特兒，裸露演出事先已有協定，絕無強迫的情况。

演員孫禾頣：拍攝時老公在場

孫禾頣也在個人社交平台澄清，斥有關文章內容不實。她稱是講廣東話的，不存在語言不通情况，「拍攝時，老公就坐在導演與監製身邊。如果我真的遇到不公不義，會站出來，不需要到這時候由其他人為我發聲」。翁子光感謝對方還團隊公道。他亦公開另一外籍女演員Maria Smith對話，後者表示沒有受壓力，並反問翁子光是誰寫這封信。昨日轉發匿名信的fb專頁發聲明道歉，指翁子光跟孫禾頣的回應跟消息來源有出入，因沒法提供實質證據，為免影響更多人，為此道歉。

另外，導演何爵天謝票時曾表示，票房逾2000萬會公開刪剪片段，昨日他「找數」；被刪的戲是審訊結束後，兩被告代表律師蘇玉華、林海峰與主控官周文健在升降機內閒聊。林海峰向周文健八卦另一案件會否告「煲呔」。蘇玉華說為周文健父親醫病找到偏方，開價20萬，最後以林海峰一句「嗰20萬畀我仲好啦」作結，讓觀眾從片段中更了解三人的關係。

娛樂組