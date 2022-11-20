Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
娛樂
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
娛樂
2022年11月20日星期日
暌違36年 張艾嘉三度封后 黃秋生首奪金馬影帝 遺憾母不在
金馬獎得獎名單（部分）
金馬紅地氈 62歲黑木瞳化身可愛芭比 宋芸樺露腰曬腹肌 桂綸鎂中空搶鏡
匿名信指《正義迴廊》脅迫女演員露點 監製翁子光與當事人澄清：絕非事實
無份演《飯戲攻心》舞台劇 鄧麗欣：未必有信心做好
無綫台慶 陳自瑤低胸騷腿戰透視朱晨麗 視后李佳芯否認有新歡：拍拖呃唔到
舉家飯敘被偷拍 郭富城斥拍攝者冇禮貌
認丟手袖落地 AK澄清冇發脾氣黑面
受傷辭演送簽名照賠罪 姜濤隔空跟曹秀美致歉
吳林峰跟女神合唱變怕醜仔 許廷鏗樂見後浪
「雷神」基因異於常人 患阿茲海默症機率高10倍 基斯漢斯禾夫暫別影壇陪妻兒
奧莉菲亞維特哈利史泰敖「姊弟戀」傳玩完
宋仲基新劇首播破JTBC紀錄
妻夫木聰擔心安藤櫻引退
《鈴芽的門鎖》觀影人次破200萬
【開箱】《王冠5》 香港回歸前 戴妃的掙扎
金馬獎得獎名單（部分）
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
（第59屆金馬獎頒獎典禮）
上 / 下一篇新聞
暌違36年 張艾嘉三度封后 黃秋生首奪金馬影帝 遺憾母不在
金馬獎得獎名單（部分）
金馬紅地氈 62歲黑木瞳化身可愛芭比 宋芸樺露腰曬腹肌 桂綸鎂中空搶鏡
匿名信指《正義迴廊》脅迫女演員露點 監製翁子光與當事人澄清：絕非事實
無份演《飯戲攻心》舞台劇 鄧麗欣：未必有信心做好
無綫台慶 陳自瑤低胸騷腿戰透視朱晨麗 視后李佳芯否認有新歡：拍拖呃唔到
舉家飯敘被偷拍 郭富城斥拍攝者冇禮貌
認丟手袖落地 AK澄清冇發脾氣黑面
受傷辭演送簽名照賠罪 姜濤隔空跟曹秀美致歉
吳林峰跟女神合唱變怕醜仔 許廷鏗樂見後浪
「雷神」基因異於常人 患阿茲海默症機率高10倍 基斯漢斯禾夫暫別影壇陪妻兒
奧莉菲亞維特哈利史泰敖「姊弟戀」傳玩完
宋仲基新劇首播破JTBC紀錄
妻夫木聰擔心安藤櫻引退
《鈴芽的門鎖》觀影人次破200萬
【開箱】《王冠5》 香港回歸前 戴妃的掙扎
暌違36年 張艾嘉三度封后 黃秋生首奪金馬影帝 遺憾母不在
金馬紅地氈 62歲黑木瞳化身可愛芭比 宋芸樺露腰曬腹肌 桂綸鎂中空搶鏡
匿名信指《正義迴廊》脅迫女演員露點 監製翁子光與當事人澄清：絕非事實
無份演《飯戲攻心》舞台劇 鄧麗欣：未必有信心做好
無綫台慶 陳自瑤低胸騷腿戰透視朱晨麗 視后李佳芯否認有新歡：拍拖呃唔到
舉家飯敘被偷拍 郭富城斥拍攝者冇禮貌
認丟手袖落地 AK澄清冇發脾氣黑面
受傷辭演送簽名照賠罪 姜濤隔空跟曹秀美致歉
吳林峰跟女神合唱變怕醜仔 許廷鏗樂見後浪
「雷神」基因異於常人 患阿茲海默症機率高10倍 基斯漢斯禾夫暫別影壇陪妻兒
奧莉菲亞維特哈利史泰敖「姊弟戀」傳玩完
宋仲基新劇首播破JTBC紀錄
妻夫木聰擔心安藤櫻引退
《鈴芽的門鎖》觀影人次破200萬
【開箱】《王冠5》 香港回歸前 戴妃的掙扎
prev
next
相關新聞
暌違36年 張艾嘉三度封后 黃秋生首奪金馬影帝 遺憾母不在
金馬紅地氈 62歲黑木瞳化身可愛芭比 宋芸樺露腰曬腹肌 桂綸鎂中空搶鏡