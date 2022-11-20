暌違36年 張艾嘉三度封后 黃秋生首奪金馬影帝 遺憾母不在

黃秋生曾三奪金馬獎最佳男配角，1999年憑《千言萬語》爭影帝，最終落敗，相隔23年，終憑《白日青春》首奪金馬影帝。秋生頒最佳男配角時，稱沒機會上台攞獎，當宣布獲影帝時，他大感意外，然後帶着失落最佳新演員獎的小演員林諾一起上台；林諾在台上爆喊，秋生攬住他不停安慰，還將獎項交到他手上，一起分享喜悅。

秋生︰以前來買書就會輸

黃秋生說︰「真的不敢相信，真的沒想過，剛才一直猜誰會得獎，以為跟着攝影機的節奏，結果猜錯了。實在沒準備講什麼，我不亂說話已久，現在就亂說話。很久以前提名男主角已經來過，當時帶了個空的行李箱，媽媽問我何解帶空行李箱，我說買書，結果輸了。媽媽說早知道買書就會輸。今次帶來的行李箱滿滿的，但有空位，可以將獎項放進去。我等了金馬男主角獎多年，最想告訴媽媽我得到了，可是她已經不在。」他望住林諾續道︰「我們一起哭好嗎？」然後他再多謝導演，因發覺新導演帶給他運氣，「以後拍戲都要找新導演」。最後多謝電影公司和評審，又指住上天說多謝。

張艾嘉1981年憑《我的爺爺》、1986年憑《最愛》封金馬影后，相隔36年，再憑《燈火闌珊》封后，擊敗《窄路微塵》袁澧林、《智齒》劉雅瑟、《咒》蔡亘晏及《花路阿朱媽》洪慧芳。

張艾嘉︰獎座獻母親

張艾嘉上台攞獎時激動得緊緊抱住獎座流淚，她說︰「這幾年我習慣坐在台下見住大家得獎，一時間不知說什麼，我很喜歡這位香港女導演，亦很喜歡這個講霓虹燈的題材，霓虹燈曾是香港最燦爛的標誌，但現在被LED燈取代，我很感慨，很怕電影都被小熒幕取代，希望電影永遠存在，這個獎我要送給95歲的母親，她年輕時是一個很美麗的女子，有個電影夢，可是當時的環境真的不允許，所以她把這份工作留給我，我非常感謝她，謝謝評審委員，謝謝金馬獎，我會繼續努力。」

劉國瑞獲兩獎不敢相信

劉國瑞憑《白日青春》撼低《黑的教育》柯震東奪最佳新導演，同時獲最佳原著劇本獎。劉國瑞先上台攞最佳原著劇本獎，稱不敢相信得獎，他說︰「我未有準備，謝謝評審，真的想不到，劇本有很多編劇顧問幫手，亦要多謝電影公司投資，我很用心做這部電影，多謝家人、未婚妻。」其後再上台領最佳新導演獎，他哽咽說︰「我最初拍紀錄片，跟着有機會拍電視廣告，再有人找我寫電影劇本，但我從來不覺得自己可以做電影導演，多謝幫助過我的人。」他大讚黃秋生和小演員林諾很棒，否則不能完成該片。黃衍仁憑《窄路微塵》獲最佳原創電影音樂，上台領獎時，台下袁澧林感動落淚。

頒獎禮其中一個環節「追憶永遠的電影人」，向已故電影人致敬，包括羅啟銳、徐忠信、曾江、盧雄、杜少明、靜婷、沈威、楊群、王羽、楚原、倪匡及陳松勇等。

記者︰柯美、鍾一虹

（第59屆金馬獎頒獎典禮）