【開箱】《她說》 #MeToo運動推手 偵查報道彰顯第四權

《紐時》普立兹得獎報道改編

《她說》講述《紐約時報》記者圖伊（Megan Twohey）負責特朗普涉嫌性騷擾報道，同事坎特（Jodi Kantor）則開展有關電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）數十年來性騷擾和侵犯女演員、製作助理及公司下屬事件。坎特對於圖伊能說服當事人具名受訪，印象深刻。圖伊其後放產假，重回工作崗位後，跟坎特並肩作戰，合力調查韋斯汀案，找到不少當年的受害人或證人，私下願意講，礙於保密協議等限制，要他們出面卻困難重重。

圖伊與坎特在《紐約時報》率先披露韋斯汀過去逾30年涉及多宗性騷擾和解案件，加上羅南（Ronan Farrow）為《紐約客》撰寫的相關報道，一起贏得普立茲公共服務獎，並引發#MeToo反性侵運動席捲美國，以致全球。《她說》由《智理想情人》瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）執導，《寫我華麗緣》莉碧嘉蘭克維茲（Rebecca Lenkiewicz）編劇，《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carrie Mulligan）和《情人眼裡巴基斯》素兒卡山（Zoe Kazan）分別飾演圖伊和坎特。片中坎特最先接觸的《奪命狂呼》女星露絲麥高雲（Rose McGowan）沒露面，由其他人聲音演出代替，捲入案件的演員只有《亡命追兇》艾絲莉茱迪（Ashley Judd）演回自己在片中亮相。此片連攝影師也是女性，題材又有關女權，提及坎特是兩女之母，圖伊產女後有輕微抑鬱，但也只是講述女記者不易為，加上眼看韋斯汀犯案多年而不被揭發，沒淪為口號式之作。片中更着重偵查過程的仔細程度，譬如坎特一度很沮喪，即使找到受害人受訪，談及過去經歷，但不少人接受了和解及保密協議，所以不能寫進報道。找到願具名的受訪者，也要得到韋斯汀方面回應，片中就描述編採主任Dean Baquet在電話多次跟韋斯汀交手。報道完成，除律師過目，準備付印前，兩名記者和兩名編採主任及打字員，合共5人全神貫注熒幕一起最後「校對」，十分認真，又有點瞄準目標要一擊即中的味道。

畢彼特有份監製

韋斯汀幾十年來利用權力，性騷擾或精神凌虐年輕女性，也不是沒人興訟，每次卻能把事件壓下來，當中有多少「幫兇」？片中兩名女記者其中一項絕招是直接登門造訪，由於錯愕及毫無防備，總得到最直接的反應。其中一男子負責管理韋斯汀公司的財務，記者問他歷年跟受害人和解，到底花了公司多少錢，當時他沒趕走記者，也沒否認，太太在身旁，只能呆立更難以啓齒。不忿韋斯汀惡行的舊員工，知道同事受害，當年兩人憤而辭職；多年以後她對簽下和解協議不無懊悔，記者找上門，她豁出去把資料交出。《她說》今年10月13日在紐約電影節世界首映，韋斯汀的代表律師8月入稟，要求把同月10日開審的相關案件延期審訊，稱恐電影宣傳及市場策略會為其案件帶來偏見，結果遭洛杉磯高等法院法官駁回。想起片中受害者問記者，過了多年為什麽還想報出來，記者答就是不想對方繼續加害他人，這也許是第四權的真正力量，以及必須存在的原因。

《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）是《她說》監製之一，其舊愛兼金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）曾被韋斯汀騷擾，片中後者不止一次追問《紐時》編採，桂莉芙有否受訪，不知道這可是畢監製的特意安排。透過受害人描述的經歷，發現韋斯汀除了性侵和性騷擾，也愛欺凌，專挑弱小下手。受害者所受創傷即使相隔多年，當記者登門造訪，其中一人即時落淚。片中亦首尾呼應，開場時是愛爾蘭一名少女目睹有電影來取景，她加入了劇組，下個鏡頭已是衣衫不整的在街上奔跑。這少女名叫Laura，多年以後兒女成群，患上乳癌，準備接受手術前，記者坎特來訪。她談及過去經歷，本無意出現在報道，卻接到舊同事來電，問是否有記者找她，着她不要透露任何事。Laura掛起電話後即致電坎特，說從沒簽任何協議，同意公開受訪內容。坎特兩次收到受訪者來電都十分激動，Laura是其一，另一個就是女星艾絲莉茱迪。

片中嘉莉慕萊根和素兒卡山戲分最重，大有機會角逐來年奧斯卡最佳女主角；《世紀戰疫》珍妮花艾莉（Jennifer Ehle）扮演的Laura，以及飾演受害者的各演員，即使戲分有限也各有發揮。

上映日期：11月17日