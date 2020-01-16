ONE PROMISE九展開騷 Anton忍痛打鼓 爆喊認患抑鬱症

手指骨枯沒好轉

現場播出成員預先拍攝的片段，結他手天衡談及Anton骨枯情况忍不住落淚。主音文廸透露近期壓力大，情緒出現問題，幸獲兄弟開解；2020年因手指骨枯不能再當鼓手、已轉為rapper的Anton，強忍痛楚再拿起鼓棍表演，獲全場粉絲拍掌支持。尾聲時，Anton自爆骨枯情况沒有好轉，情緒非常低落，導致身體出現更多毛病，希望以過來人身分，幫助跟他一樣的人，然後爆喊唱不到歌，兄弟們輪流送擁抱和拍膊頭安慰。

完騷受訪，Anton說每次唱《明年見》會忍不住喊，他承認患抑鬱症，情緒好易波動，正接受治療，「當一個人時，情緒好易崩潰，想好多事。當初知道骨枯不能打鼓時，以為轉移視線有幫助，但有事就會情緒爆發。我看醫生服藥，慢慢將自己釋放出來」。他提到雙手的手指也有骨枯而變形，為演出貼膠布忍痛打鼓。文廸亦有情緒問題，但不及Anton嚴重，借寫歌釋放壓力。天衡和Sora關心兩名隊友。他們預告明年繼續有演出，正物色更大場地。

ONE PROMISE演唱會前晚男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）低調捧場。

記者：林蘊兒