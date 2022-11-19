王君馨回港日日黐實老公 欣宜感覺被Anson Lo愛上

花6位數拍新歌MV

鍾嘉欣早前誕第3胎，問她何時「造人」？王君馨笑說：「嘉欣好叻，要向對方學習。我目前在看泰國、美國兩個劇本，如適合就會拍。」她自資打造新歌，MV有不少CG特技，花了6位數，笑言要停一停，因為沒有錢。提到離巢無綫後，參演的台慶劇《超能使者》宣傳被消失。王君馨表示明白，因已不在公司，會用自己方式宣傳，知道劇集反應不錯，觀眾喜歡她演的社團大家姐角色。

欣宜表示在鐘樓下沒有拍拖的甜蜜回憶，深刻回憶就有，因2012年曾在文化中心演出舞台劇，當時每日坐渡海小輪來綵排，每次都經過這裏；還有首次入圍金像獎，也是在這裏行紅地氈。她自認是喜歡浪漫的女生，亦很易𧨾，有時別人覺得沒特別的事，她反而覺得很sweet，很易滿足，最緊要有得吃就可以。日前跟她做拉闊音樂會的盧瀚霆（Anson Lo）騷後胃痛，又自爆綵排時全身發抖爆喊，可有安慰對方？她說：「佢OK，我哋每日互相加油，覺得佢愛上了我。」

記者：陳釗