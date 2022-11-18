【開箱】《聖誕傾情》 富家女愛上窮鰥夫的堅離地童話

蓮茜露漢婚後「洗底」

童星出身的蓮茜露漢，憑《衰鬼媽咪》及《乖女唔易做》竄紅後是非不斷，由吸毒、酗酒、醉駕、欠稅、商店盜竊到酒吧鬧事等負面報道層出不窮，形象跌至谷底，近年移居歐洲，終於學識低調，今年7月跟金融才俊Bader Shammas結婚，《聖誕傾情》成為蓮茜婚後首部電影，角色純情乖巧，「洗底」意圖不言而喻。

《聖誕傾情》由編劇出身的珍妮迪米恩（Janeen Damian）首次執導，她曾為多齣聖誕愛情片如《Christmas Waltz》、《A Royal Christmas》等創作劇本，可謂工多藝熟。新片以聖誕節前夕為背景，故事講述貝爾蒙特酒店集團的繼承人席艾拉（蓮茜露漢飾）偕網紅男友塔德（吳宇衛飾）共度白色浪漫假期，後者為博取點擊，直播雪地求婚過程，女方一時興奮，意外墮落山谷，導致短暫失憶，幸獲北極星旅館老闆傑克（葛奧華斯哲飾）途經所救，二人共譜擦身情緣。

靚人靚景靚衫靚車

兩年前喪妻的傑克，跟外母及女兒艾薇合力經營旅館，可惜生意欠佳，遊客只愛光顧設備豪華的貝爾蒙特酒店，著重人情味的北極星旅館卻遭時代淘汰。傑克為協助席艾拉，主動邀請她到旅館暫住，期望她透過日常生活點滴，逐步尋回記憶。戲中不少笑料，均源自富家女不識處理家務如洗衫、執拾牀單和清潔廁所等，類似笑話跟《來自星星的PK》講述外星人抵達地球後，不懂人情世故如出一轍。

席艾拉跟傑克一家相處短短數日，不單洗盡鉛華，逐漸活出真我，更開始愛上這個熱心助人、溫柔體貼的單親爸爸。劇情加插聖誕老人化身攤檔職員，暗中為主角達成願望，好讓「堅離地」愛情故事變得較為合理。就在傑克與席艾拉準備在聖誕派對上互相表白之際，塔德終於趕到旅館，究竟她能否重拾記憶？有情人可會大團圓結局？

《聖誕傾情》這類應節電影，故事大多流於公式化，童話式結局不難猜估，加上靚人、靚景、靚衫、靚車襯托，觀影經驗愉快，觀眾便已收貨。難得此片談情說愛之餘，不忘加添一點家庭溫暖，片尾講述酒店集團老闆一向溺愛女兒，為怕她出外打工捱苦，夾硬為集團增加無聊職位，席艾拉失憶前已想推辭，只是苦無藉口，經過一番歴練後，她終於鼓起勇氣拒絕父親安排：「我要開創自己一片天，希望爸爸不要生氣。」老父聞言感動得眼泛淚光：「生氣？不，我為你感自豪。」算是本片較為感人情節。

關於失憶愛情電影，中外例子多不勝數，港產片如《被偷走的那五年》，荷李活《每天愛妳第一次》亦令人難忘。相比之下，《聖誕傾情》水準只算中規中矩，劇本「甩漏」頗多，例如席艾拉失蹤4日，酒店職員竟未想過報警求助，直至老闆一直未能跟女兒聯絡，職員才道出真相，實在匪夷所思。

角色影射Paris Hilton

值得一提的是，戲中蓮茜露漢扮演酒店繼承人角色，擺明影射名媛兼真人騷女星Paris Hilton，由角色背景、求婚過程都跟現實中的Paris大同小異，熟悉外國娛樂新聞的觀眾應該會心微笑；另外，當電台播放經典聖誕歌《Jingle Bell Rock》，蓮茜即跟着唱，男友聽罷冷冷地說：「你走音了，寶貝。」事實上，蓮茜在2004年主演《辣妹過招》已曾翻唱此曲，如今學懂自嘲以博觀眾一笑，證明她真的成熟了。