《財閥家的小兒子》今晚首播 宋仲基分飾兩角呻難

文：蘇珮欣

《財閥家的小兒子》改編自同名網絡小說，結合穿越、重生和復仇等不同元素，故事以1980年代為背景，講述出身寒微的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團達10年之久，某日他奉命為會長陳養喆（李聖旻飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金，更慘遭滅口。尹炫優重生之後，變成順陽家族的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生，為了侵吞整個家族，逐步成長並展開連串復仇行動。

宋仲基在記者會上透露，過去曾與《成均館緋聞》編劇金泰姬合作，彼此信任之餘，新劇故事亦有吸引力，加上得悉李聖旻參演，因此答應演出《財閥家的小兒子》。基哥將會一人分飾兩角，早在《阿斯達年代記》已有經驗，知道難度極高，坦言壓力不小，笑說如果可以像角色一樣回到過去，他想重返《財》劇開鏡前，「有些戲分自覺可以演得更好」。

《財》劇雖是復仇故事，不過導演鄭大胤透露，宋仲基與申賢彬的感情戲亦很可觀，劇中飾演檢察官的申賢彬，大讚新劇內容豐富，愛情只是其中一環，又指原著沒有檢察官角色，「當我的角色分別遇上尹炫優和陳導俊後，將會出現很大變化」。宋仲基對拍檔有讚無彈，指申賢彬個性堅強，看過對方主演電影《籠子裏的野獸》，對她表現印象深刻。

李聖旻讚宋仲基可靠

李聖旻首次跟宋仲基合作，大讚對方是個值得信賴的演員和朋友，「無論拍攝抑或吃飯，他都給人可靠的感覺，不知是否受劇情影響，他就像我的兒子，讓人倍感溫暖」。宋仲基自言為人真誠，很高興能與李聖旻像爺孫一樣分享內心感受。

《財閥家的小兒子》據報每集製作費為20億韓圜（約1160萬港元），以全劇分16集計算，總製作費高達320億韓圜（約1.86億港元），電視台打破慣例，新劇每周播出3集，逢周五、六及日上架，全力迎戰金來沅主演SBS電視台新劇《救急先鋒日記》，以及金惠秀主演有線台tvN劇集《王后傘下》，預計這場收視大戰，將會相當激烈。

談到新劇一周播出3集，宋仲基表示最初亦感到驚訝，但相信電視台的專業決定，並指自己首次接拍JTBC劇集，預計電視台因此接到很多廣告，希望對方能夠賺大錢。據悉JTBC把新劇播映權售予多個影視串流平台，香港及亞洲地區賣給「黃Viu」，歐美地區於Viki上架，韓國地區則同時在TVing、Netflix及Disney+播放，電視台解釋此舉比起只售予單一平台，利潤可望提升30%。