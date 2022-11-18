風騷現身台北 開金口唱京劇 林青霞拒復出 夢想當巴黎街頭畫家

說到憑電影《白日青春》角逐第59屆金馬獎最佳男主角的黃秋生，日前在社交網自爆在香港機場巧遇林青霞，被對方主動搭訕並讚他演戲好，感受寵若驚一事，林青霞說：「我如果很欣賞一個人，或看到別人長處，最高興是能告訴他，希望帶給他們鼓勵，讓他們願意做得更好、更有信心。我常常做這種事，喜歡給人家意外驚喜，是說好話、喜樂的嚇。」據悉林青霞不會出席明天舉行的金馬獎頒獎典禮，不過12月初會再回台灣為她的第四本新書散文集《青霞小品》造勢，影迷及書迷屆時能近距離一睹林青霞的風采。

新書有親筆畫作

主持人黃子佼談到林青霞這個月喜事不斷，憑第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎及香港大學頒發榮譽博士。問到獲文學獎感受？林青霞謙虛說：「真的是想像不到」，並透露事前不知道出版社為她報名，被通知獲獎後既驚且喜，她笑說：「我很喜歡意外驚喜。」

被問到未來計劃和願望？林青霞強調沒考慮復出，並稱有個小小夢想，想當街頭畫家，在巴黎街頭幫人畫人像，又透露最近剛開始學素描，新書也有她的畫作，「除了畫畫外，最近也培養了新才藝，就是唱京劇 」。心情大靚的她即席獻唱了一小段京劇，逾百圍觀粉絲歡呼鼓掌。

到訪小店 即興下廚煮麵

此外，3年沒到訪台灣的林青霞，日前到埗後，穿便服的她現身社區一家擔仔麵店，品嘗地道小吃虱目魚等美食，還心血來潮，要求老闆讓她親自下廚煮麵。林青霞在鏡頭前拿着夾子夾麵，模樣十分專業，還在微博貼出多張開心煮麵照，留言問：「有誰想吃我煮的擔仔麵？請舉手。」粉絲紛紛留言「請給我一碗麵！」「我要！」「好可愛，水霧裏的林小廚！」等。林青霞說：「這間是我最喜歡的小吃店，每次回台灣都會吃。」又表示自從寫作後，對任何事都有好奇心和興趣，很接地氣，這種腳踏實地的感覺很好。

娛樂組