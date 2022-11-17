毋懼跟歷屆港姐冠軍比較 林鈺洧自詡優勢善於「拆彈」

林鈺洧曾跟朋友學打高爾夫球，但不熟練。提到父親林俊賢與母親Jasmine互相指摘掀隔空罵戰，她多次回應，近日父母罵戰暫時平息，成「夾心人」的她直認鬆一口氣，「不用每朝起身接電話回應，暫時不用理會是非，等雙方冷靜一下」。

有報道指黃嘉雯因眼紅另一港姐冠軍宋宛穎發展較優傳不和，日前為台慶排舞時鬧交。林鈺洧對事件不清楚，只在公司節目巡禮見過兩人，當時大家心情都幾好。同是港姐冠軍，她不驚亦不介意被拿來比較，並說：「兩人條件都好好，比我優秀，會好好學習，大家各有特色和發展。」問她的個人特色，林鈺洧笑稱近期經常回應父母是非，最擅長「拆彈」，化解危機紛爭。

謝嘉怡唔知身家有冇縮水

蘇格蘭長大的前港姐冠軍謝嘉怡稱對高爾夫球運動不太認識，賽前惡補練習，笑言不怕連累輸波，依賴其他隊友幫手搶分。有指打高爾夫球可能結識到成功人士及有錢人？她說：「只有興趣學習新事物和做運動。」謝嘉怡繼在蘇格蘭置業，再投資健康飲品生意做老闆，近期趁較空閒親自回公司坐鎮，透露投資了約10萬英鎊（近百萬港幣），她說：「雖然英鎊近期跌，但資產包括房屋和現金，身家跌幾多不太清楚。」早前回家鄉探親的她，請假暫別《愛•回家之開心速遞》，未知幾時重回劇組。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳