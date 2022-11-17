張繼聰爆姜濤為受傷感抱歉

姜濤參加籃球賽右腳膝蓋受傷接受手術，張繼聰當晚已傳短訊慰問，叫姜濤好好休息，有保持聯絡跟進情况，「姜濤對受傷感抱歉，他說：『真的不好意思，那麼高興的場合，我竟然不小心弄傷。』我鼓勵他，運動員受傷是常見事，那麼年輕，早接受治療，長遠是好事」。他讚姜濤很乖很叻仔又正面，替對方肉痛，希望他早日康復。談到他在社交網上載籃球賽照片，稱郭嘉駿（193）當晚曾捉手犯規，193回應下次作賽讓他一球，張繼聰稱對方說笑而已，比賽有輸贏，要有胸襟接受失敗。

朱鑑然積極運動為稍後開拍以運動為題材劇集做準備，至於是什麼運動，他暫時賣關子，「我有睇過，都玩過。我游開水，身體觸覺比較敏感，學其他運動及拍動作鏡頭易上手及較靈活。」說到手表，他說雖然現在手機可以看時間，但覺得手表是必需，以前送過手表給女友。

記者：柯美