姜濤需撐拐杖兩個月 感謝90歲婆婆留言鼓勵

姜濤昨日在社交網還分享了一名90多歲婆婆粉絲寫給他的信，婆婆表示姜濤成為她患重病時的精神寄託，他的出現如上天派來的天使，紓緩她的痛苦及孤寂，見到姜濤可愛的笑容，令她忘記愁苦，希望姜濤好好照顧自己的身體健康。婆婆還說因她現時的情况，有生之年應不能等到看姜濤的個人演唱會，於是看了5次姜濤的電影以示支持。姜濤說︰「婆婆，看到你的留言了，心裏真的百感交集。真的非常感恩你一直默默的支持。無論以後能否有機會見到，我都會記得你說過的話。最後，祝婆婆身體健康，長命百歲。」

娛樂組