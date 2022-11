「我最喜愛男歌手」15強 MIRROR佔7席位 《叱咤》投票網頁 Tyson Yoshi被消失

商台《叱咤》「我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票周一(14日)正午12時展開,樂迷可一人一票選出3個組別的最後10強,至明天(18日)正午12時結束,之後再進入第二階段最後5強及第三階段最後得獎者投票。昨日商台率先公布截至昨日中午12時的最新15強走勢。男歌手分別是MIRROR成員江𤒹生、姜濤、盧瀚霆、呂爵安、柳應廷、陳卓賢及李駿傑,還有張敬軒、林家謙、張天賦(MC)、周國賢、洪嘉豪、許廷鏗、陳柏宇、馮允謙。當中MIRROR佔7個席位近整體半數。

自爆不獲邀出席上周記者會

女歌手15強有AGA(江海迦)、kayan9896、Serrini、COLLAR成員陳泳伽(Winka)、方皓玟、岑寧兒、泳兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、黃姸、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪、麗英。組合15強包括C Allstar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、P1X3L、per se、RubberBand、The Hertz、ToNick、Zpecial、艾粒ILUB。

上周《叱咤》於昂坪市集舉行記者會,數十名歌手出席,但有網民發現未見近年深受樂迷喜愛的Tyson Yoshi。其後網民在入圍「我最喜愛的男歌手」投票頁面發現,他雖是候選歌手之一,但不像其他歌手有個人照片,他的一欄只以大會官方的貨車頭頭像照代表,引來揣測。Tyson Yoshi在群組回覆歌迷時笑言︰「Don't think they like me that much haha﹗(不要以為他們很喜歡我,哈哈)」他又自爆未獲邀出席《叱咤》記者會,稱商台指他今年沒有推出廣東歌,《I Don't Smoke & I Don't Drink》是外語歌。至於他入選「我最喜愛的男歌手」原因,是去年的大熱歌《That Guy》被計入今年頒獎禮。

網民批評商台入圍準則難明

有網民指出《I Don't Smoke & I Don't Drink》夾雜英文和廣東話歌詞,不明白入圍準則,亦覺得不尊重歌手。另有網民提到Tyson Yoshi曾在衛詩雅的網上節目呻《叱咤頒獎禮》很悶,疑因此被商台針對。Tyson Yoshi雖然對事件感無奈,但強調不會追究,更在社交網改圖自嘲是「貨車頭YOSHI」。《叱咤》的網上投票頁面,後來亦重新上載Tyson Yoshi的照片。

