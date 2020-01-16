BTS柾國啓程 準備為世界盃開幕禮獻唱 洛史釗域不滿卡塔爾人權狀况拒演出

原籍科索沃的英國女歌手Dua Lipa，日前被指有份在卡塔爾世界盃開幕禮演出；她隨即透過社交網發文否認，稱卡塔爾改善人權狀况後，她才會到當地開騷，「最近很多推測指我會在卡塔爾世界盃開幕禮演出，我不會演出，也從沒參與過在當地演出的任何商議。我會在遠方為英格蘭打氣」；Dua又稱當卡塔爾兌現在取得世界盃主辦權有關人權所作出的承諾，才會到訪當地。

英國搖滾歌手洛史釗域（Rod Stewart）跟Dua Lipa站在同一陣線，他向《星期日泰晤士報》表示，曾獲邀到卡塔爾演出，但被他推卻了，「有人給我很多錢，超過100萬美元，大約15個月前往當地（卡塔爾）演出。我推辭了」。他又指伊朗提供武器給俄羅斯，也應該退出世界盃。

宣傳大使碧咸遭抨擊

掛靴多時的碧咸被指收取1000萬英鎊（約9300萬港元）擔任卡塔爾宣傳大使，亦飽受批評，曼聯名宿簡東拿（Eric Cantona）早前認為碧咸唱好卡塔爾犯了重大錯誤。一直被視為LGBTQ支持者的碧咸，日前亦遭英國諧星祖萊錫（Joe Lycett）抨擊，後者稱碧咸一直是同志偶像，並且在體育明星中是其中一個最早登同性戀雜誌封面，又支持相關慈善團體。祖萊錫表示，若世界盃開鑼前碧咸終止跟卡塔爾合作，他會捐出1萬英鎊（約9.3萬港元）給支持LGBTQ足球的慈善組織。

英美傳媒報道，BTS成員柾國是唯一落實在世界盃開幕禮獻唱的歌手，昨日上午他現身機場，出發前往卡塔爾為開幕禮演出準備。穿著運動服的柾國在韓媒鏡頭前活力十足，不斷擺出勝利和心心姿態拍照，反映他的心情相當興奮。據悉他上月已曾到卡塔爾開會，參與世界盃相關宣傳工作。提起柾國，美國《人物》雜誌早前選出「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）為本年度最性感男士，該雜誌另有「最性感18至70歲男士」選舉，結果柾國獲選為「最性感25歲男士」。